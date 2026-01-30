사진=스타로드컴퍼니 제공

사진=최다니엘 SNS

배우 최다니엘이 유튜브 계정 해킹 소식을 알렸다.최다니엘은 지난 29일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 게시물을 공유했다.공유된 게시물 속에는 최다니엘의 소속사 스타로드 컴퍼니가 공지문을 띄운 모습. 내용에는 "현재 최다니엘의 유튜브 계정이 해킹되어 복구 절차를 진행 중"이라는 글이 적혀있다.소속사 측은 "해킹으로 인해 현재 유튜브 채널에는 본인 및 채널과 무관한 영상들이 업로드되고 있다"며 "빠른 복구를 위해 가능한 모든 조치를 취하고 있다. 혼란과 심려를 끼쳐드려 죄송하다"고 전했다.그의 유튜브 채널에는 '커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제됐다'라는 문구가 기재된 상태다.한편 최다니엘은 1986년생으로 올해 39세다. 2003년 CF로 데뷔했으며, 2005년 '황금사과'를 통해 배우로 데뷔했다. 현 소속사와는 2024년부터 함께하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr