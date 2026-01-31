[종합] 시청률 두 자릿수 찍었다…최고 14% 돌파, 7주 연속 1위로 '흥행 싹쓸이' ('미스트롯4')

사진제공=TV조선

'미스트롯4' 전무후무 혼성팀 메들리가 펼쳐졌다.지난 29일 방송된 TV CHOSUN ‘미스트롯4’는 전국 기준 시청률 13.2%를 기록했다. 순간 최고 시청률은 14.2%까지 치솟았다. 7주 연속 동 시간대 전 채널, 일일 전 채널 모든 프로그램 시청률 1위를 싹쓸이했다.이날 방송에서는 본선 3차 라운드 메들리 팀 미션이 펼쳐졌다. 시리즈 사상 최초로 '미스&미스터' 혼성팀 메들리 미션으로 진행된 이날 방송은 가히 레전드라 불러도 될 만큼 완벽한 무대들의 향연이었다. 1점 차 초박빙 승부가 이어지며 시청자들의 몰입도도 최고조에 달했다.메들리 팀 미션은 오직 1등 팀만이 생존, 2등부터는 전원 탈락 후보가 된다. 총 2라운드로 구성되며, 마스터와 국민대표단 점수를 합산, 각 라운드당 2000점 만점으로 평가된다. 이날 방송에서는 1500점 만점으로 평가되는 연예인 마스터 점수만 공개됐다. 시리즈 최초 혼성팀 미션인 이번 라운드에서는 1:1 데스매치 TOP5 윤윤서, 길려원, 허찬미, 이엘리야, 염유리는 함께 무대를 꾸미고 싶은 '미스터트롯3' TOP7 중 1~2명을 선정해 팀원으로 영입했다. 트롯맨들은 "본인들 경연 때보다 잘했다"라는 평가를 받을 만큼, 모든 것을 쏟아부으며 와일드카드 이상의 존재감을 드러냈다.먼저, 1대 1 데스매치 善 길려원의 팀 '미스청바지'가 포문을 열었다. 파죽지세 간호대생 길려원, 청아한 음색 강보경, 17년 차 현역 김다나, 트롯을 위해 웃음도 포기한 이세영, 18년 차 베테랑 현역 윤태화 등 믿고 듣는 보컬 조합으로 눈길을 끌었다. '미스청바지'는 '청바지', '정말로', '마포종점', '아모르파티'로 도파민을 폭발시켰다. 특히, 윤태화와 김다나는 소찬휘 '현명한 선택'으로 극한의 고음까지 키를 올리며 "이 노래를 이렇게까지 부를 수 있는 사람은 없을 것 같다"라는 극찬을 받았다. "나 때문에 떨어지면 안 된다"라며 눈물을 흘린 김용빈은 길려원과 주현미 '러브레터' 무대에서 트롯 캠퍼스 커플을 연상케 하는 설렘 가득한 하모니를 전했다. '미스청바지'는 1439점이라는 놀라운 점수를 받았다.이어 '뽕진2'는 眞 윤윤서와 트롯 광풍의 중심에 선 이소나, 전국을 열광케 한 적우, 18년 차 현역 채윤, 리틀 주현미 김혜진으로 이뤄졌다. '쓰리랑', '진이'를 메들리로 선보였고, 적우는 '처녀 뱃사공'으로 생애 첫 정통 트롯에 도전, 능숙한 꺾기로 감탄을 자아냈다. '미스터트롯3' 손빈아는 '소녀시대'와 '아름다운 강산' 무대에서 손빈아 특유의 황소 고음으로 장내를 완벽히 압도했다. 특히, 이소나와 고음 장풍을 주고받는 대목에서는 마스터들이 입을 쩍 벌리며 감탄하기도. 이소나는 반전의 섹시 댄스와 안정적인 가창력까지 두루 쏟아내며 "이소나, 진짜 잘한다"라는 찬사를 한몸에 받았다. 관객과 하나가 된 '뽕진2'의 레전드급 무대의 점수는 1438점이었다. '미스청바지'와 단 1점 차.이어 데스매치 TOP4 이엘리야의 '아뜨걸스'가 무대에 올랐다. 확실한 존재감을 드러내고 있는 배우 이엘리야, 장르 파괴 유미, 유방암 3기에도 도전 이어가고 있는 이지나, 뮤지컬 배우 출신 신현지, 미얀마 소녀 완이화가 모인 '아뜨걸스'는 '앗! 뜨거', '영원한 친구', '동반자'를 메들리로 선보였다. "제일 어려운 노래들을 선곡한 팀"이라는 평가를 받은 '아뜨걸스'의 하이라이트는 god '길'이었다. '미스터트롯3' 천록담과 함께한 '길' 무대는 김연자로부터 "6명이 부르는데, 60명의 합창단이 부르는 것처럼 들렸다"는 찬사를 받았다. 또한, 왕년부 유미는 천록담과 '홍연' 듀엣 무대에서 소름 끼치는 폭풍 화음으로 시청자들을 전율하게 했다. '아뜨걸스'의 점수는 1377점.허찬미와 함께 작은 거인 홍성윤, 트롯 천재 배서연, 10년 차 현역 정혜린, 직장부 반전 실력 김유리가 모인 '흥행열차'는 이날 정점을 찍었다. 초등학교 5학년 배서연의 맑은 목소리로 시작한 '풍선'과 함께 '첫 차', 허찬미와 추혁진의 화끈한 퍼포먼스가 현장을 달군 장윤정 '너였어', 텐션을 200% 끌어올린 '흥보가 기가막혀'까지. 마스터들은 "이 팀이 무조건 1등"이라며 놀라워했다. 특히, 모니카는 배서연에 대해 "천재가 본연의 소울을 보여줬을 때의 희열이 있었다"라고, 허찬미와 추혁진의 퍼포먼스에는 "슈퍼볼 공연의 비욘세와 브루노 마스 같았다"라고 극찬했다. 학교 선후배이자 오디션 선후배이기도 한 최재명과 홍성윤의 듀엣이 성사돼 이목을 집중시켰다. 두 사람은 '살다 보면'을 그야말로 폭풍 열창하며 현장을 눈물바다로 만들었다. 구멍을 찾아볼 수 없는 완벽 그 자체였던 '흥행열차'는 1440점을 받으며 앞서 1위였던 '미스청바지'를 1점 차이로 꺾고 마스터 점수 1위에 올랐다.마지막으로 TOP5 염유리가 구성한 '비타오걸'이 무대에 올랐다. 트롯계 임수정 염유리, 팔색조 매력 장혜리, 무용수에서 트롯 샛별이 된 유수비, 택견 소녀 원하연, 독보적 음색 김산하로 이뤄진 '비타오걸'은 흡사 도깨비불을 연상하게 하는 파격적인 불쇼 퍼포먼스를 선보여 모두를 경악하게 했다. 이들이 보여줄 무대의 정체는 무엇일지, 1점 차 박빙의 승부가 펼쳐진 메들리 팀 미션은 국민대표단 투표로 어떻게 순위가 뒤집힐지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr