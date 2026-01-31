[종합] 박신혜, 촬영 중 컨디션 난조로 병원行…고열→편도염 "앞이 안 보일 정도" ('비서진')

사진=텐아시아DB

배우 박신혜가 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진' 촬영 중 갑작스러운 컨디션 난조로 인해 병원을 찾았다.지난 30일 방송된 SBS 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 박신혜가 열여섯 번째 my 스타로 출연했다. 이날 김광규, 이서진은 박신혜의 화보 촬영, 신년회 일정 등을 함께했다.화보 촬영 중 박신혜는 갑작스럽게 몸 상태가 나빠졌음을 알렸다. 박신혜는 이서진에게 "감기 걸려서 목이 너무 아프다. 약국 가셔서 약 좀 사 달라"고 말했다. 아픔을 참고 화보 촬영을 이어가던 박신혜는 점점 몸 상태가 나빠졌고, 결국 이서진이 급하게 사 온 약을 먹었다.박신혜는 "그전까지는 두통이랑 오한이 왔다. 나도 모르게 아프니까 표정 관리가 안 됐다"고 설명했다. 약을 먹은 뒤 박신혜는 화보 촬영을 이어갔다. 몸 상태가 좋지 않은 상황에서도 촬영을 이어가는 박신혜를 본 이서진은 "병원을 갔다 와야지 약을 먹냐. 밥 먹으러 가기 전에 병원을 들르자. 이러니까 몸이 아픈 거다"라며 걱정했다.그러자 박신혜는 "일단 화보를 다 찍고 병원에 가야 할 것 같다. 아침에 일어났을 땐 '편도만 좀 부었구나' 생각했는데, 갑자기 열이 확 올라서 앞이 안 보였다"고 말했다. 이어 "아프니까 표정 관리가 안 됐다. '큰일 났다' 싶었다"고 덧붙였다.결국 박신혜는 화보 촬영 중 주저앉는 모습을 보였다. 이에 이서진과 김광규는 서둘러 박신혜와 함께 병원을 찾았다. 진료를 마친 뒤 다행히 컨디션을 회복한 박신혜는 남은 일정을 무사히 소화했다.박신혜는 "촬영 중간에 다음 스케줄이 있는데 병원 가는 게 민폐인 것 같았다. 근데 오히려 '병원에 가자'고 해 주셔서 감사했다 안 갔으면 큰일 날 뻔했다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr