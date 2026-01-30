"쟤 얘 얘" 이관희, 홍진경 저격 논란 터졌다…"나보다 못해"[TEN이슈]

사진=이관희 유튜브 영상 캡처

'솔로지옥5' MC / 사진제공=넷플릭스

사진=넷플릭스 유튜브 영상 캡처

'솔로지옥3'에 출연했던 농구선수 이관희가 또 다시 '관쪽이' 면모를 드러냈다. 이관희가 또 다시 경솔한 발언으로 논란을 일으키고 있는 것. '솔로지옥5'를 리뷰하던 중 MC 홍진경을 저격하는 듯한 무례한 발언으로 지적받고 있다.지난 27일 이관희 유튜브 채널 '농구선수갓관희'에는 ''솔로지옥5' 리뷰 같이 볼 사람?'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 이관희는 '솔로지옥3'에 함께 출연했던 윤하빈과 현재 공개 중인 '솔로지옥5'를 리뷰했다.이관희의 발언이 문제가 된 대목은 홍진경이 "7번을 어떻게 보냐"며 출연자들의 데이트 빈도 관련 대화에 코멘트를 한 부분이다. 이관희는 "나는 자주 보는 거 좋아한다. 진경 누나, 7번 볼 수도 있다"더니 "제가 이 얘기 하고 싶었는데, 진경 누나 연애도 잘 모를 거 같은데 저기서 연애 훈수를 두는 게 화가 난다"고 말했다.윤하빈은 "결혼하고 아이도 있으신 거 아니냐"고 하자, 이관희는 "결혼하면 나보다 나은 거냐. 나도 결혼할 건데?"라며 비아냥댔다. 심지어 현재 홍진경은 이혼한 상태. 그러면서 이관희는 "내 생각에 한해 씨, 덱스 씨, 다혜 누나 다 인정한다. 진경 누나는 솔직히 이해 못하겠다. 연애를 나보다 더 잘할 거라고 생각 안 한다"며 자신의 견해를 꿋꿋하게 고수했다.윤하빈은 다소 당황한 듯 "저와는 무관한 얘기"라며 선을 그었다. 이관희는 또 한 번 "진경 누나는 안 맞는 것 같다"고 말했다. 이어 "진경 누나, 잘 좀 해라. 재미없다"라고 훈계하며 웃었다.MC 홍진경의 경우 '솔로지옥' 시즌1부터 시즌5까지 이끌어오며, 프로그램의 균형과 톤을 잡아주고 있다. 또한 솔직하고 재치 있는 입담으로 시청자들을 대변하는 역할을 해주고 있다.네티즌들은 홍진경이 '연애를 잘하냐 못하냐, 연애를 얼마나 했냐'가 아닌 MC로서 역할에 충실하고 있다며 홍진경을 지지, 이관희를 비판하고 있다. 해당 영상에도 "몇 살이나 먹고 아직도 이러나 했는데 88이네 관희야 정신 좀 차리자", "패널이 훈수두지 그럼 고스톱 치고 있겠냐", "예의와 눈치도 지능의 영역", "나이가 곧 마흔인데, 할 말 못 할 말 구분도 못하고", "진짜 무례하시네" 등 비판적인 댓글이 쏟아지고 있다.이관희의 발언이 도마 위에 오른 것은 이번이 처음이 아니다. '솔로지옥3'에서 이관희는 지나치게 자유분방한 태도와 무례한 언행으로 '관쪽이(이관희 금쪽이)'라는 별명까지 얻었다.당시 이관희는 '호감 가는 상대가 누구냐'라는 질문에 "총 3명"이라면서 손가락으로 여성 출연자 셋을 지목했고, "쟤, 얘, 얘"라고 말했다. 이에 윤하빈은 "이름이 있는데 '쟤'가 뭐냐"고 지적했다. MC 이다희도 이를 보며 "만약 나였다면 ‘내가 쟤냐'라고 기분 나빴을 것"이라고 동감했다. 덱스도 "관희 씨가 실수한 거 같다"라고 인정했다. 이관희의 언행을 두고 출연자들은 "정이 다 떨어졌다", "보험 드는 느낌", "말하는 게 좀 웃기다", "빌런 한 명씩 있어줘야 재밌다" 등 이야기하기도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr