사진=카리나 SNS

그룹 에스파 멤버 카리나가 배우 변우석과 설레는 덩치 차이를 보였다.카리나는 지난 29일 자신의 인스타그램 스토리에 "at Prada FW26 Show"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 카리나가 자신이 앰배서더로 있는 해외 명품 브랜드 P사 행사에 참석한 듯한 모습. 특히 그의 키는 168cm로 에스파 멤버들 중 최장신임에도 불구하고 190cm 변우석 옆에서 아담하고 가녀린 체구를 보이고 있어 눈길을 끌었다.한편, 카리나가 속한 에스파는 오는 31일과 내달 1일 양일간 일본 후쿠오카 미즈호 페이페이 돔에서 펼쳐지는 'SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA'(에스엠타운 라이브 2025-26 인 후쿠오카)에 참여한다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr