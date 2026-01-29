나우즈/ 사진=큐브엔터테인먼트

그룹 NOWZ (나우즈)가 일본 정식 데뷔에 나선다.나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 오는 3월 4일 총 5곡의 다채로운 트랙이 수록된 첫 번째 일본 EP 'NOWZ'를 발매한다.나우즈의 첫 일본 EP는 일본의 유명 래퍼 YRD Leo가 피처링으로 참여한 타이틀곡 'AMMO (feat. YRD Leo)'를 비롯해 지난해 발매한 세 번째 싱글에 수록된 'HomeRUN', 'GET BUCK', '이름 짓지 않은 세상에'와 첫 미니 앨범 'IGNITION'의 '자유롭게 날아'가 일본어 버전으로 재탄생해 원곡과 또 다른 매력을 선사할 예정이다.이번 앨범의 타이틀곡 'AMMO (feat. YRD Leo)'는 강렬하고, 드라마틱한 힙합 트랙이다. 나우즈와 협업하는 YRD Leo는 감성적인 가사와 개성 있는 음색으로 일본에서 주목받고 있는 래퍼로, 지난 2021년 발표한 'Bye'가 SNS에서 화제가 됐다.나우즈는 첫 일본 EP 발매를 기념한 이벤트도 진행한다. 나우즈는 3월 5일과 6일 도쿄 타워레코드 시부야점에서 미니 라이브 및 특전회를 개최하고, 같은 달 7일과 8일 라라포트 도쿄베이점을 찾아 팬들과 교감한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr