[사진=어센드 제공]

가수 웬디가 앙코르 콘서트로 첫 월드 투어의 여운을 잇는다.소속사 어센드는 최근 웬디 공식 SNS를 통해 '2025-26 웬디 첫 번째 월드 투어 : 위얼라이브 앙코르'('2025-26 WENDY 1st WORLD TOUR W:EALIVE ENCORE') 개최 소식을 알렸다.'위얼라이브 앙코르'는 내달 28일 오후 6시, 3월 1일 오후 4시 총 두 차례 진행된다. 이에 앞서 내달 6일 오후 8시 멜론티켓에서 티켓 선예매를 시작한다. 내달 9일 8시에는 일반 예매를 진행할 예정이다. 장소는 추후 웬디 공식 SNS에서 확인할 수 있다.'위얼라이브'는 지난해 9월 서울을 시작으로 타이베이, 홍콩, 도쿄, 샌프란시스코, 시카고 등 총 14개 도시에서 17회에 걸쳐 팬들의 큰 사랑 속에 막을 내렸다. 이번 콘서트는 그 성원에 보답하고자 준비된 공연이다.웬디는 지난해 약 1년 6개월 만에 새 미니앨범 'Cerulean Verge'(세룰리안 버지)를 발매하고 활발한 활동을 펼쳤다. 'Cerulean Verge'는 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 과테말라, 대만, 말레이시아, 멕시코, 베트남, 브라질, 브루나이, 슬로베니아, 싱가포르, 이탈리아, 인도네시아, 칠레, 태국, 페루, 필리핀, 홍콩 등 16개 지역 1위를 차지했다. 또한 애플뮤직 톱 앨범 차트에서는 마카오, 중국, 튀르키예 등을 포함한 9개 지역에서 톱 10에 진입하며 막강한 음원 파워를 보여줬다.이 밖에도 '키스는 괜히 해서!', '이 사랑 통역 되나요?' 등 다수의 인기 드라마 OST 참여해 극의 몰입도를 올렸다. 뿐만 아니라 SBS 라디오 '웬디의 영스트리트', KBS2 음악 예능 '방판뮤직 : 어디든 가요'까지 출연하며 음악과 방송을 넘나드는 폭넓은 활동을 펼쳤다. 이에 웬디가 이번 '위얼라이브 앙코르'에선 어떤 무대를 보여줄지 관심이 집중된다.한편, 웬디는 내달 28일 오후 6시, 3월 1일 오후 4시 '2025-26 웬디 첫 번째 월드 투어 : 위얼라이브 앙코르'를 열고 팬들과 만난다. 장소와 관련한 자세한 사항은 추후 웬디 공식 SNS를 통해 확인 가능하다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr