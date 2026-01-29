故유병장수걸·모수진, 같은날 전해진 20대 청춘들 비보

어쿠스틱 콜라보 보컬 모수진과 유튜버 유병장수걸(유병장수girl)이 같은날 세상을 떠났다는 소식이 알려지면서 대중들의 안타까움이 더해지고 있다.앞서 지난 27일 어쿠스틱 콜라보의 소속사 패닉버튼은 "모수진 님께서 지난 25일 우리 곁을 떠났다"고 밝혔다.소속사 측은 "유가족의 뜻에 따라 고인의 사망 원인을 비롯한 상세 내용은 공개하지 않기로 했다. 고인의 마지막 가는 길이 평온하도록 모두가 조용히 애도해 주시기를 바란다"며 뒤늦은 비보를 전했다.고인이 몸 담고 있던 어쿠스틱 콜라보는 혼성 어쿠스틱 듀오로, 2010년 11월 'Love is The Key'로 데뷔했다. 이후 여러 차례 멤버 변동이 있었고, 모수진은 자신의 SNS에 디에이드 노래이자 드라마 '연애의 발견' O.S.T인 '묘해, 너와' 커버곡 영상을 올린 것을 계기로 8월 어쿠스틱 콜라보에 합류했다. 당시 경쟁률은 1600대 1이었다.대표곡으로는 '헤어지자', '그리워하는 나, 그리워지는 너', '이젠 보낼게', '아주 가끔은', '널 좋아하나봐', '얘랑 있을 때 좋다', 'Be your star', '내일 얘기해', '좋은 이별에 관한 물음표' 등이 있다.고인은 생전 클라우디라는 예명으로 '비행', 'Fade Away', 'Be my love', 'Your Universe' 등의곡을 발표하며 솔로 활동도 이어갔다. 또 전 소속사와 법적 분쟁 끝에 2023년 계약을 해지하고, 지난해 새 소속사 패닉버튼과 새 출발을 알리기도 했다.모수진은 지난해 6월 "새 소속사와 함께 의미 있는 첫 곡을 발매하게 됐다"면서 인사하기도 했다. 그러나 불과 1년도 되지 않아 비보가 전해졌다.같은 날, 유병장수걸은 신장암으로 투병해 오다가 세상을 떠났다. 고인의 남자친구는 28일 유튜브 채널 '유병장수girl' 커뮤니티에 "장수걸이 오랜 투병 끝에 하늘의 별이 되었습니다"라는 글을 게재했다.그는 "기약 없는 투병 생활을 시작하며 무언가 해보자고 시작했던 유튜브가 이렇게 많은 분들의 사랑을 받게 됐고, 따뜻한 관심은 큰 힘이 됐다"며 "유병장수걸 채널을 사랑해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 전했다.1997년 생인 고인은 23살이던 4년 전, 희귀암의 일종인 비투명세포 신장암 4기 진단을 받고 투병을 이어왔다. 2022년부터 '암환자 브이로그'라는 제목으로 치료 과정과 암환자의 일상을 공유해왔다.고인의 사망 소식이 전해진 후 유튜브 채널 커뮤니티에는 약 1만 개가 넘는 추모 댓글이 이어졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr