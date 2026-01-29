[사진 제공 : 제이지스타]

가수 송가인이 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ OST에 참여한다.29일 송가인은 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ OST 1차 라인업에 합류했다. 송가인이 전유진, 박지현, 정서주와 함께 OST 1차 라인업에 들면서, 극의 감동을 배가시킬 명품 OST의 탄생이 기다려지고 있다.송가인이 가창에 참여한 OST가 기다려지는 가운데, 국내 최고의 OST 제작 프로듀서로 알려진 송동운 프로듀서와의 작업에도 관심이 쏠린다. ‘사랑을 처방해 드립니다’ OST 제작 총괄 프로듀싱을 맡은 송동운 프로듀서는 드라마 ‘괜찮아, 사랑이야’, ‘태양의 후예’, ‘달의 연인 - 보보경심 려’, ‘호텔 델루나’ 등 다수의 흥행작 OST 작업에 참여해 왔던 만큼, 이번에는 송가인과 어떠한 시너지를 발휘할지 기대를 모은다.특히 송가인은 tvN ‘사랑의 불시착’과 웹드라마 ‘잠만 자는 곳은 아닙니다’를 이어 세 번째로 드라마 OST에 참여하게 됐다. 두 작품에서도 극 흐름과 어우러지는 감성과 보이스로 호평을 얻었던바, 이번에는 송가인이 어떤 곡으로 감동을 선사할지 궁금증이 커지고 있다.앞서 송가인은 2020년 tvN ‘사랑의 불시착’ OST ‘내 마음의 사진’, 2023년 웹드라마 ‘잠만 자는 곳은 아닙니다’ OST ‘거기 있어줘요’를 발매한 바 있다. 구슬프면서도 애처로운 음색으로 드라마 몰입감을 높였던 송가인이 올해 OST 행보를 예고하면서 팬들의 기대가 뜨겁다.송가인은 OST 참여뿐 아니라 내달 14일과 15일 미국 LA 페창가 시어터에서 콘서트 ‘가인달 The 차오르다’를 개최하며 의미 깊은 행보를 이어간다.한편, 송가인이 OST 라인업에 합류한 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’는 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 드라마로, 오는 31일 오후 8시 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr