'유선호♥' 신은수, 남돌과 투샷 중 철벽인가…긴 머리 활용법 남다르네

배우 신은수가 유선호와 열애중이라는 소식이 전해진 가운데, 신은수가 남자 아이돌 멤버와 찍은 사진이 눈길을 끌고 있다.신은수는 지난해 12월 23일 자신의 인스타그램에 "노래 정말 좋아요. 많이 들어 주세요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 신은수가 그룹 몬스타엑스 멤버 주헌과 인생네컷을 찍고 있는 모습. 특히 신은수는 자신의 긴 머리로 주헌 쪽을 가렸다.한편 29일 신은수와 유선호의 소속사는 두 사람의 열애를 인정했다. 두 사람은 2002년생으로 올해 25세가 된 동갑내기다. 지난해 말 교제를 시작해 약 3개월째 만남을 이어오고 있는 것으로 알려졌다.신은수는 영화 '가려진 시간'의 주연으로 데뷔해 '푸른 바다의 전설', '도도솔솔라라솔', '붉은 단심', '모범가족', '반짝이는 워터멜론' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.유선호는 엠넷 '프로듀스101' 시즌2에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 배우로 전향해 '복수가 돌아왔다', '우수무당 가두심', '슈룹', '열녀박씨 계약결혼뎐', '노무사 노무진' 등에 출연했다. 현재는 KBS 예능프로그램 '1박2일' 시즌2 고정 멤버로 활약 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr