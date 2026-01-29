세븐틴 도겸X승관/ 사진=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴 '메보즈' 도겸X승관의 'Blue'가 해외 음악 팬들 사이에서도 입소문을 타고 있다.'Blue'는 최근 일본, 말레이시아, 인도네시아의 스포티파이 '데일리 바이럴 송'(26일 자, 이하 동일 기준) 1위에 올랐다. 이 차트는 최근 재생 횟수나 공유 빈도 등이 급격히 늘어나는 곡의 데이터로 순위를 매긴다. 도겸X승관은 홍콩(3위), 대만(3위), 싱가포르(6위), 한국(9위)에서도 동차트 톱 10에 이름을 올렸다. 강렬한 퍼포먼스 중심의 K-팝 시장에서 정통 발라드로 거둔 이례적인 성과다.'Blue'가 실린 미니 1집 '소야곡'은 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 진입했다. 또한 일본 오리콘 '주간 앨범 랭킹'과 '주간 합산 앨범 랭킹'에서 각각 3위로 랭크되는 등 해외에서도 호성적이 이어지는 중이다. 음반은 앞서 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직의 '디지털 베스트셀러 앨범' EP 부문 주간 차트(집계 기간 1월 9~15일) 1위를 차지했다.지난 12일 발매된 '소야곡'은 '보통의 사랑'이라는 주제를 감성적인 스토리텔링으로 풀어낸 앨범이다. 사랑의 궤적을 따라 배치된 6개의 곡은 일상에 켜켜이 쌓인 감정을 섬세하게 포착해 듣는 이들의 공감과 몰입을 이끌어냈다. 특히 'Blue'는 사랑의 보폭이 어긋날 때 느끼는 복잡한 마음을 도겸X승관의 호소력 짙은 목소리로 그려내 호평받았다.누구나 감정을 이입할 수 있는 노래인 만큼, 팬들의 자발적인 챌린지가 잇따랐다. 도겸, 승관과 화음을 맞춰보는 '듀엣 챌린지'가 가장 큰 인기였다. SNS에 관련 영상이 쏟아지면서 'Blue'는 인스타그램 '인기 상승 오디오' 정상에 오르기도 했다. 28일에는 'Blue'의 연주곡이 세븐틴 유튜브 채널에 공개돼 팬들의 활발한 챌린지 참여가 계속될 것으로 기대된다.'가창 고수'들의 '보컬 챌린지' 역시 화제를 모으고 있다. 그룹 다비치를 시작으로 거미, 김태우, 윤하, 데이브레이크, 10CM, 우즈 등 다양한 장르의 아티스트들이 자신만의 색깔로 'Blue'를 재해석해 듣는 재미를 더했다. 최근에도 에이핑크 정은지, 데이식스 영케이, 보이넥스트도어 성호·리우, TWS 영재·경민 등의 참여가 이어져 'Blue'의 롱런 인기에 불을 지피고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr