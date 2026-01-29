사진=텐아시아 DB

우디, 올데이 프로젝트, 화사, 제이홉, 우즈, 다비치, 박서진, AKMU 이찬혁, 김다현, 로이킴이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 1월 '아티스트탑텐 K-팝 장르 브랜드' 주인공으로 선정됐다.1월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 이번 1월 투표는 8일부터 지난 21일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 가수 우디가 K팝 장르 브랜드 부문 1위를 차지했다. 그는 지난 24일 KBS 예능프로그램 '불후의명곡'의 '힘든시간을 이겨내고 우리의 곁으로 돌아온 기적의 아이콘-아티스트 유열편'이라는 코너에 출연했다. 우디는 이날 '가을비'를 감성적인 보컬로 소화해 호평받았다. 우디는 무대에 앞서 10년간의 긴 투병 생활을 끝마치고 돌아온 유열에게 "아픔을 이겨 내신 선배님이 정말 존경스럽다. 그런 모습이 후배들에게도 힘이 된다는 것을 선배님께서 알아주셨으면 좋겠다"라며 전해 뭉클함을 더했다.2위에는 그룹 올데이 프로젝트가 이름을 올렸다. 지난 10일(현지 시간) 타이베이돔에서 개최된 '제40회 골든디스크어워즈 with 업비트'('골든디스크어워즈')에서 그룹 올데이 프로젝트는 디지털 음원 부문 본상과 신인상을 수상했다. 이들은 이날 무대에서 "아직은 이렇게 큰 무대가 익숙하지 않은데, 늘 응원을 보내 주시는 팬 분들 덕분에 감사한 마음으로 즐길 수 있게 되었다. 큰 상에 맞게 더욱 더 노력하는 아티스트가 되겠다"라며 수상 소감을 전했다.3위는 화사다. 그는 범죄 엔터테이닝 무비 '프로젝트 Y' OST에 참여했다. 그는 이번 OST로 가수 김완선, 드비타, 후디, 안신애 등 대한민국을 대표하는 매력적인 보컬리스트들과 함께 어깨를 나란히 했다. 또한, 화사는 17일과 18일 양일간 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 데뷔 첫 단독 콘서트 '2026 HWASA CONCERT 'MI CASA'(2026 화사 콘서트 '미 카사')'를 열고 팬들과 만났다.이어 제이홉, 우즈, 다비치, 박서진, AKMU 이찬혁, 김다현, 로이킴 순이었다.우디, 올데이 프로젝트, 화사, 제이홉, 우즈, 다비치, 박서진, AKMU 이찬혁, 김다현, 로이킴의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr