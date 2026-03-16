사진=김시아 SNS

사진=김시아 SNS

배우 김시아가 한양대학교를 조기 입학했다.김시아는 지난 15일 자신의 인스타그램에 "26학번 아기사자🦁💙"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 김시아가 한양대학교 입학식에 참석한 모습. 특히 2008년생인 그가 26학번이 돼 눈길을 끌었다.김시아는 검정고시로 중학교를 졸업한 후 1년 일찍 한림예술고등학교에 입학해 2007년생과 함께 수업을 들었다. 현재 미성년자 신분으로 대학교 생활을 하고 있다.한편 김시아는 지난해 12월 열린 2025 KBS 연기대상에서 청소년 연기상을 받았다. 김시아는 같은해 드라마 '은수 좋은 날'에서 강은수(이영애 분)의 딸 박수아 역을 맡았다. 김수아는 수상 소감으로 "아역배우 김시아로 인사드렸지만, 앞으로는 배우 김시아로 찾아뵙겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr