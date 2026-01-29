사진=옥주현 SNS

배우 옥주현이 캐스팅 독식 논란 속 밝은 근황을 전했다.옥주현은 29일 자신의 SNS에 짧은 영상을 올렸다. 영상 속 옥주현은 "죄수. 나의 죄명? 내가 옥주현이라는 것"이라고 말했다. 그는 죄수복을 입은 채 카메라를 향해 미소 지었다.해당 게시물은 옥주현이 캐스팅 독식 논란에 휩싸인 직후 공개됐단 점에서 눈길을 끌었다. 옥주현은 오는 2월 20일부터 뮤지컬 '안나 카레니나'로 관객들과 만난다. 제작사 마스트인터내셔널이 발표한 1차 캐스팅 스케줄 속 옥주현의 출연 회차가 타 배우에 비해 높은 비중을 차지하면서 '독식 논란'에 휩싸였다.공개된 총 38회의 회차 중 옥주현은 23회 출연한다. 같은 역할에 트리플 캐스팅된 이지혜는 8회, 김소향은 7회 무대에 선다. 특히 김소향의 경우 7회 공연 중 5회가 낮 공연으로, 주요 시간대 공연이 특정 배우에게 쏠려 있다는 지적이 나왔다.제작사 측은 "캐스팅과 회차는 제작사와 오리지널 크리에이터(창작자)들의 고유 권한"이라며 "라이선서(licensor)와의 협의, 공연 회차 축소, 배우들의 일정 등 변수들이 많아서 어렵게 정리된 스케줄"이라고 설명했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr