윤후, SNS 계정 없어졌다…'내 새끼의 연애2' 출연 예고하더니 '프로필 삭제'

가수 윤민수의 아들 윤후가 연애 프로그램 출연을 알린 가운데, 그의 SNS 계정이 삭제돼 눈길을 끌었다.

29일 텐아시아 확인 결과 'Who'로 시작하는 윤후의 인스타그램 계정이 돌연 삭제됐다. 프로필 링크에 들어가면 '이용할 수 없다'는 문구와 함께 '프로필이 삭제됐을 수 있다'라고 적혀있다.

윤후는 최근까지도 자신의 인스타그램을 통해 근황을 전해왔다. 방학 후 모친 김민지 씨의 집에 방문하는가 하면, 운동하는 게시물들을 꾸준히 업로드해 왔다. 그러나 연예 예능 프로그램 방영을 앞두고 계정이 사라졌다.
윤후는 오는 2월 25일 첫 방송되는 tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애2' 출연을 예고했다. 공개된 1차 티저 영상에서 윤후는 훤칠해진 키와 근육을 보여주며 등장했다.

윤후는 자신의 연애 경험에 대해 "고등학생 때 한 번, 대학교 때 한 번"이라고 밝혔다. 또 자신의 매력 포인트로 어깨를 꼽았다.

한편 윤후는 2013년 MBC 예능 '아빠! 어디가?'에 출연해 큰 관심을 받았다. 이후 미국 노스캐롤라이나 대학교 채플힐에 합격해 유학 중이다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

