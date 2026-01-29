윤후, SNS 계정 없어졌다…'내 새끼의 연애2' 출연 예고하더니 '프로필 삭제'

사진=윤후 SNS

사진=tvN STORY&E채널

가수 윤민수의 아들 윤후가 연애 프로그램 출연을 알린 가운데, 그의 SNS 계정이 삭제돼 눈길을 끌었다.29일 텐아시아 확인 결과 'Who'로 시작하는 윤후의 인스타그램 계정이 돌연 삭제됐다. 프로필 링크에 들어가면 '이용할 수 없다'는 문구와 함께 '프로필이 삭제됐을 수 있다'라고 적혀있다.윤후는 최근까지도 자신의 인스타그램을 통해 근황을 전해왔다. 방학 후 모친 김민지 씨의 집에 방문하는가 하면, 운동하는 게시물들을 꾸준히 업로드해 왔다. 그러나 연예 예능 프로그램 방영을 앞두고 계정이 사라졌다.윤후는 오는 2월 25일 첫 방송되는 tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애2' 출연을 예고했다. 공개된 1차 티저 영상에서 윤후는 훤칠해진 키와 근육을 보여주며 등장했다.윤후는 자신의 연애 경험에 대해 "고등학생 때 한 번, 대학교 때 한 번"이라고 밝혔다. 또 자신의 매력 포인트로 어깨를 꼽았다.한편 윤후는 2013년 MBC 예능 '아빠! 어디가?'에 출연해 큰 관심을 받았다. 이후 미국 노스캐롤라이나 대학교 채플힐에 합격해 유학 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr