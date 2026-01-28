김영광, ‘더 하우스 오브 원더 Vol.2 – 드레스 더 원더: 마스커레이드’ 이벤트 행사 참석[TEN포토]

배우 김영광이 27일 서울 강남구 청담 더 시에나 라운지에서 진행된 로얄살루트 ‘더 하우스 오브 원더 Vol.2 – 드레스 더 원더: 마스커레이드’ 이벤트 행사에 참석하고 있다.이번 '더 하우스 오브 원더 Vol.2 - 드레스 더 원더: 마스커레이드'는 해리스 리드가 직접 블렌딩 개발에 참여한 비스포크 블렌드 '로얄살루트 21년 해리스 리드 에디션 2'를 중심으로 전개됐으며 영국 왕실 의복에서 영감을 받은 디자인과 함께 플로럴 노트와 스파이시한 풍미가 조화를 이루는 깊고 우아한 블렌딩이 소개됐다.※지나친 음주는 뇌졸중, 기억력 손상이나 치매를 유발합니다. 임신 중 음주는 기형아 출생 위험을 높입니다. 19세 이상의 법적음주허용 소비자를 위한 콘텐츠입니다.<사진=페르노리카 코리아>조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr