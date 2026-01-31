사진=손태영 유튜브

사진=손태영 유튜브

배우 손태영이 미국에서 본 신점 후기를 공개했다.31일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '손태영 남편, 아들까지 다 맞힌 미국 용한 신점의 예언은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 지인과 타로 점집을 찾았다. 점집에서 나온 그는 "오늘 타로는 태양의 기운이랑 안 맞아서 이틀 동안 안 보인다고 했다. 그래서 신점을 봤다"고 밝혔다.점괘에 따르면 손태영의 운명에 사자자리 남자가 있다고. 손태영은 "권상우가 사자자리다. 사자자리가 지금 스트레스받는 상황이라고 하더라. 영화 '하트맨' 개봉 후 홍보하고 관객수 신경쓰느라 스트레스 받고 있다"고 설명했다.또 손태영은 "나는 직장인 스타일이 아니라고 하더라. 'E'가 들어가는 직업을 찾으라고 하는데, 엔터테인먼트(Entertainment)에 E가 있잖냐"며 풀이에 놀라워했다.손태영은 올해 입시를 앞둔 룩희에 대해서도 물었다면서 "아들 내면이 강해서 크게 걱정할 필요가 없다더라. 잘 이겨낼 것 같다"며 안심하는 모습을 보였다."4월에 돈복 터진다"는 좋은 풀이에 이어 손태영은 "활짝 웃는 일이 생긴다고 하더라. 나만 잘하면 된다고, 나를 위해서 잘 지내면 된다고 하더라. 빨리 4월이 왔으면 좋겠다. 베풀겠다"고 이야기했다.손태영은 "신점이 60불, 약 8만 5,000원이다. 5일 전에 기도하고 왔다는데, 잘 보는 것 같다. 또 오고 싶다"고 말했다.한편, 손태영은 배우 권상우와 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 손태영은 자녀 교육을 위해 미국에 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 '기러기 아빠' 생활 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr