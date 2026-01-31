사진=PEACE

배우 강혜원이 일본 TV TOKYO 드라마 '첫입에 반하다’로 인사한 데 이어 ENA '스피릿 핑거스’로 시청자와 연달아 만나며 필모그래피를 확장하고 있다. 그는 2021년 4월 아이즈원 프로젝트가 종료된 후 임시완 주연의 '소년시대', 혜리가 극을 이끈 '선의의 경쟁' 등에 연이어 출연하며 배우로 활약하고 있다.강혜원은 지난 12일, 19일 일본 TV TOKYO와 넷플릭스에서 동시 공개된 드라마 '첫입에 반하다’ 1, 2화에서 일본에서 유학 중인 대학원생 박린 역을 맡아 현실과 미래 사이에서 방황하는 인물이자 한때는 마라톤 경기 에이스였으나 현재는 작은 일식집에서 일하는 아르바이트생 하세 타이가(아카소 에이지 분)와 가까워지는 입체적인 캐릭터로 전 세계 시청자들을 사로잡고 있다.드라마 '첫입에 반하다’는 일본과 한국의 각 문화와 가치관 차이에 혼란스럽지만 서로에게 끌리는 두 사람의 진심이 가슴 깊이 전해지는 순정 러브 스토리다. 꿈을 잃고 방황하는 하세 타이가에게 모든 것이 수련의 일부라는 긍정적인 마인드로 위로를 건네 진한 여운을 남겼으며, 수족관 데이트에 이어 가슴이 몽글해지는 달달한 첫 키스로 설렘을 자극하며 로맨스 히로인의 탄생을 알렸다.강혜원의 연기 질주는 '첫입에 반하다’에 이어 '스피릿 핑거스’로 박차를 가하고 있다. 지난해 OTT 플랫폼 티빙을 통해 공개된 데 이어 지난 23일 ENA에서 TV 최초로 방송된 '스피릿 핑거스’에서 주인공 송우연(박지후 분)의 불안한 마음을 흔들며 미묘한 긴장감을 만드는 인물인 안예림 역을 맡아 복잡다단한 감정의 결을 도도하면서도 세련되게 표현하며 갈수록 풍성해질 케미스트리와 쫄깃한 긴장감을 동시에 선사할 예정이다.그동안 강혜원은 드라마 '선의의 경쟁’, '플레이어2: 꾼들의 전쟁’, '소년시대’, '청춘블라썸’ 등 다양한 작품을 통해 시청자들을 사로잡으며 본인만의 연기 컬러를 확고히 해 존재감을 자랑했다. '청춘블라썸’에서는 윤보미 역을 맡아 단단한 내면 연기로 청춘 서사를 그려냈으며, '소년시대’에서는 강선화 역을 통해 당당하면서도 개성 강한 매력을 '선의의 경쟁’에서는 선과 악에 서 있는 인물인 주예리 역을 맡아 복잡미묘한 내면세계로 극에 활력을 선사했다.현재 공개 중인 '첫입에 반하다’와 '스피릿 핑거스’에서도 서사의 풍성함을 더하는 디테일한 캐릭터 표현력과 작품마다 달라지는 다채로운 얼굴과 분위기 변신으로 필모그래피를 탄탄하게 다져가고 있어 연기 성장세가 주목된다.강혜원의 연기 컬러가 다채롭게 변주 중인 일본 TV TOKYO 드라마 '첫입에 반하다’는 매주 월요일 밤 11시 6분 방송 넷플릭스에서도 전 세계 독점 스트리밍되며 '스피릿 핑거스’는 매주 금요일 저녁 8시 30분 2회씩 연속 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr