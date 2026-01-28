사진=이해리 SNS

여성 듀오 다비치 멤버 이해리가 마술사 이은결에게 감사 인사를 전했다.이해리는 지난 27일 자신의 인스타그램 스토리에 "은결님! 공연 함께 해주셔서 감사합니다!!"라는 문구와 함께 하나의 게시물을 공유했다.공유된 게시물 속에는 이은결이 다비치의 콘서트에서 일루션 퍼포먼스를 보여주고 있는 모습. 이은결은 이해리와 강민경을 언급하며 "이렇게 재밌는 경험하게 해 준 다비치 자매 너무 감사드립니다🙏"라며 고마움을 표했다.앞서 다비치는 지난 24일과 25일 양일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 2026 콘서트 'TIME CAPSULE : 시간을 잇다'를 개최했다. 당시 마술사 이은결은 명함을 나눠주는 퍼포먼스를 취했다. 명함에는 다비치 데뷔연도 등이 조합된 숫자 번호가 적혀있었다.그러나 해당 번호를 실제로 한 소유자가 사용 중이라는 사실이 뒤늦게 알려지면서 일부 누리꾼들은 "왜 확인도 안 하고 번호를 사용하지?", "이 정도는 기본적으로 체크했어야 하는 거 아닌가" 등 비판의 목소리를 냈다.한편 이날 열린 다비치 콘서트에는 배우 고현정부터 송혜교, 모델 신현지 등 다수의 연예인들이 관람을 인증해 눈길을 끌기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr