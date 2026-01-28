사진제공=넷플릭스

배우 최우성이 ‘이 사랑 통역 되나요?’에서 거침없는 직진 연하남으로 변신했다.넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’는 다중언어 통역사 주호진(김선호 분)이 글로벌 톱스타 차무희(고윤정 분)의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디다. 극 중 최우성은 차무희의 매니저 ‘김용우’ 역을 맡아 신지선(이이담 분) PD를 향해 브레이크 없는 직진 로맨스를 펼치며 극의 재미를 더했다.극 초반 최우성은 의리 있고 능청스러운 ‘일잘러’ 매니저로서 차무희와 든든한 남매 케미를 선보이며 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 활력소 역할을 톡톡히 해냈다. 스토리가 전개될수록 김용우의 진가는 로맨스에서 더욱 빛을 발했다. 신지선에게 계산 없이 성큼성큼 다가서는 용우의 돌진형 러브라인이 본격적으로 펼쳐지며 안방극장에 짜릿한 설렘을 선사한 것.최우성은 훈훈한 비주얼과 훤칠한 피지컬로 대형견 매력을 뽐내며 김용우라는 인물을 더욱 살아 숨쉬게 그려냈다. 무희에게는 더없이 든든한 동생으로, 지선에게는 자신의 마음을 확실하게 표현하는 솔직하고 화끈한 연하남의 면모를 매력 넘치게 소화하며 시청자들의 시선을 사로잡았다.특히 진심을 담아 투명하게 마음을 고백하는 용우의 대사들은 최우성의 진중하면서도 위트 있는 연기 톤과 만나 보는 이들을 더욱 설레게 만들었다. 자칫 평범해 보일 수 있는 매니저 캐릭터에 최우성이 본인만의 색깔을 입혀 메인 로맨스 서사와는 또 다른 결의 설렘을 만들어냈다는 평. 시청자들은 “일도 잘하고 사랑도 직진인 용우가 너무 매력적이다”, “용우 나올 때마다 입꼬리가 안 내려간다”, “최우성의 발견이다” 등 뜨거운 반응을 보내고 있다.그간 다양한 작품에서 안정적인 연기력을 쌓아온 최우성은 이번 ‘이 사랑 통역 되나요?’를 통해 로맨틱 코미디 장르도 ‘통’하는 자신만의 저력을 제대로 입증했다. 부드러우면서도 따뜻한 연상연하 로맨스 연기로 차세대 ‘로코 유망주’로서의 입지를 굳힌 최우성이 또 어떤 연기 행보를 보여줄지 기대가 모인다.한편, 최우성이 출연하는 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’는 오직 넷플릭스에서 절찬 스트리밍 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr