사진=이대휘 SNS

프로젝트 그룹 워너원 멤버들이 끈끈한 의리를 과시했다.이대휘는 지난 27일 자신의 인스타그램에 "왕 재밌으니까 많이 봐주세요!!!❤️"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이대휘가 박지훈이 참여한 영화를 보기 위해 영화관을 방문한 모습. 특히 황민현, 옹성우, 하성운 등 워너원 일부 멤버들도 함께해 눈길을 끌었다.워너원은 2017년 Mnet 서바이벌 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 결성된 프로젝트 그룹이다. 2019년을 끝으로 활동을 종료했으나 '에너제틱', '부메랑', '뷰티풀', '봄바람', '활활' 등으로 많은 사랑을 받았다. 이들은 올해 상반기 컴백을 예고했다.한편 박지훈이 출연하는 영화 '왕과 사는 남자'는 오는 2월 4일 개봉한다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr