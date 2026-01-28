사진=부승관 SNS

그룹 세븐틴 멤버 승관이 절친이었던 고(故) 문빈의 생일을 축하했다.승관은 지난 27일 자신의 인스타그램에 "늦었지만 생일 축하한다 짜샤🎂🌘 보고싶다~!"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 고인이 생전 부승관에게 생일 축하를 받고 있는 모습. 특히 고인은 특유의 미소를 지으며 어제 찍은 듯 생생한 얼굴을 보여 먹먹함을 자아냈다.두 사람은 98년생 동갑내기로 연예계에서 절친한 사이였다. 승관은 고인이 사망한 후 컨디션 난조를 보이기도 했으며, 여동생 문수아, 그룹 비비지 멤버 신비 등 고인과 각별했던 연예인들은 함께 '꿈속의 문'이라는 음원을 발매하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr