사진=산다라 SNS

그룹 투애니원 멤버 산다라박(41)이 건강한 근황을 전했다.산다라는 지난 27일 자신의 인스타그램에 "근황 토크! 두 달 정도 잘 쉬었다😮‍💨 이제 다시 달려야지~!!!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 산다라가 혼자 혹은 지인들과 함께 다양한 일상을 보낸 모습. 특히 연예계에서도 소식 인물로 알려지고 39kg의 몸무게를 가지고 있다고 전해지는 그는 "살도 3키로나 쪘어!!!👍🏻"라며 자랑해 눈길을 끌었다.한편 산다라박이 속한 그룹 투애니원은 지난해 4월 12일과 13일 서울 방이동 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 2025 2NE1 콘서트 '웰컴 백' 앙코르 인 서울을 끝으로 무려 12개 도시·27회에 걸친 데뷔 15주년 기념 아시아 투어를 마쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr