사진=조윤희 SNS

배우 조윤희의 딸이 남다른 유전자를 뽐냈다.조윤희는 지난 27일 자신의 인스타그램에 "MY"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 조윤희가 딸과 함께 문구점을 찾은 듯한 모습. 특히 딸은 벌써부터 가늘고 쭉 뻗은 다리 라인을 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼해 같은해 로아를 낳았으나 2020년 이혼해 양육권을 가지고 있다. 2023년과 2024년 '7인의 탈출'과 '7인의 부활'에 출연했으며, 지난해에도 드라마 '셀러브리티'에 얼굴을 보이는 등 육아와 일을 병행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr