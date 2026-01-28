[종합] 전현무, 결국 자리서 물러났다…"다시 돌아올 것" 전회차 1%대 시청률로 종료 ('우발')

사진=텐아시아DB

전현무, 차태현이 진행을 맡은 SBS ‘우발라디오’가 4회 만에 막을 내렸다. 다음주부터는 편성 변경된 '너는 내 운명 시즌2-동상이몽'이 해당 시간대에 방송된다.지난 27일 방송되는 ‘무무X차차-우발라디오’는 TOP12의 감성이 가득 담긴 무대로 최종회를 장식했다. 시청률은 전국 기준 1.3%를 기록, 전회차 1%대 성적을 거뒀다.이날 방송은 이지훈의 신곡 ‘노래해야지'를 최초 공개했다. ’AI 시대에 인간의 체온을 담은 노래‘라는 소개와 함께 시작된 이지훈의 무대는 감미로운 목소리로 겨울밤을 따뜻하게 적셨다.이어진 코너에서는 ‘남녀 듀엣’의 맞대결이 펼쳐졌다. 무무팀에서는 재소환 요청이 쇄도했던 임지성, 송지우의 하울&제이의 ‘사랑인가요’를 선곡했다. 두 사람은 한층 자연스러워진 눈빛 교환과 풋풋한 감성으로 무대를 채웠고, 이를 지켜보던 출연진들은 “꿀 떨어진다”라며 들뜬 반응을 보여 웃음을 자아냈다.차차팀에서는 홍승민, 김윤이가 바이브&장혜진의 ‘그 남자 그 여자’로 정통 발라드에 도전했다. 두 사람은 성숙한 사랑과 이별의 감정을 격정적으로 표현해 깊은 여운을 남겼다. 10대의 풋풋한 설렘과 20대의 깊은 감성이 맞붙은 가운데 투표 결과는 차차팀이 23:19로 승리를 거뒀다.이날 방송에서는 이무진이 깜짝 등장해 스튜디오를 환호로 뒤흔들었다. 이무진은 같은 학교 출신 후배 이예지를 응원하기 위해 직접 출연했다고 밝혀 의미를 더했다. 두 사람은 김범수의 ‘끝사랑’을 즉석 듀엣으로 선보였고, 무대를 지켜보던 TOP12와 미니 탑백귀들은 연신 눈물을 훔치며 깊은 감동을 드러냈다.임지성은 롤모델인 이무진과 눈이 마주치자 결국 오열하며 감동을 드러내 보는 이들마저 눈물짓게 했다. 이에 본 이무진은 “미안해요”라며 어쩔 줄 몰라 하다 이내 임지성을 꼭 안아주며 따뜻하게 달랬고, 임지성은 “엄마 아빠 다음이 이무진"이라고 덧붙여 웃음을 더했다.이어진 사연 코너에서는 첫눈에 반해 장거리 연애 끝에 결혼에 골인한 부부의 영화 같은 이야기가 공개됐다. 남편은 결혼 전 정식 프로포즈를 하지 못한 것이 늘 마음에 걸렸다며 노래로 진심을 전하고 싶다는 사연을 전했고, 이에 ‘프로포즈 송 대결’이 성사됐다.무무팀에서는 천범석이 변진섭의 ‘숙녀에게’를, 차차팀에서는 홍승민이 데이식스의 ‘예뻤어’를 각각 프로포즈 송으로 선곡해 대신 마음을 전했다. 두 사람의 무대에 사연자 부부는 “콘서트 같았다”, “처음 만났을 때 생각이 났다”며 노래가 끝난 뒤에도 한동안 여운이 가시지 않는 모습이었다. 투표 결과는 29:15로 천범석이 2배가량 높은 점수를 받으며 무무팀이 승리를 거뒀다.피날레는 TOP6가 준비한 마지막 무대, 임재범의 ‘이 밤이 지나면’으로 완성됐다. 함께 쌓아온 시간을 되짚듯 한 소절 한 소절에 진심을 담아낸 무대는 이별의 아쉬움과 새로운 시작에 대한 기대를 동시에 남겼다.‘우리들의 발라드’ 스핀오프 프로그램으로 시작한 ‘우발라디오’는 경연을 내려놓고 라이벌 듀엣 무대, 남녀 듀엣 대전, 4인조 대결 등 다양한 형식을 통해 출연진의 매력을 다채롭게 보여줬다.방송 말미에는 2026년 하반기 ‘우리들의 발라드’가 시즌2로 돌아온다는 소식이 전해졌다. 전현무는 "많은 분들이 예상하셨겠지만, 워낙 화제가 된 프로그램이지 않냐. 올 가을에 '우리들의 발라드'는 시즌2로 찾아온다. 가을에 다시 돌아오겠다"고 알렸다.시즌1은 넷플릭스 TOP10 최고 2위에 올랐고, 주요 온라인 플랫폼 누적 조회수 1억 뷰를 돌파했으며, 방송 기간 전 회차에 걸쳐 화요 예능 시청률 1위를 기록한 바 있다. ‘우리들의 발라드’는 올 봄 참가자 모집을 시작으로 하반기 시즌2 제작에 본격 돌입할 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr