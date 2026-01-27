텐아시아 DB

배우 고소영이 한남동 건물을 자랑했다가 논란이 되자 영상을 편집했다.지난 23일 고소영의 유튜브 채널에 올라온 영상에는 한남동 나들이를 떠난 고소영의 모습이 담겼다. 고소영은 한남동 거리를 걷다가 "아 우리 건물 잘 있네"라고 외쳤다. 이어 "너무 예뻐. 저 건물이 여기서 제일 예쁘지 않아? 유럽 느낌의 디자인이 너무 예쁘다. 효자야 안녕"이라고 덧붙였다.꼼데가르송길 인근에 위치한 해당 건물은 장동건이 2011년 약 126억 원에 매입한 것으로 현 시세는 약 300억 원에 달하는 것으로 추산된다. 단순 계산으로도 174억 원 이상의 시세차익을 거둔 셈이다.고소영, 장동건 부부는 성동구 송정동과 강남구 청담동 등에도 부동산을 보유한 것으로 알려졌다.해당 영상이 올라온 후 경기 불황 속 수백억 대의 건물을 뽐낸 고소영의 행보에 곱지 않은 시선이 이어졌다. 제작진 역시 이를 의식한 듯 현재 해당 영상에서 건물에 대해 언급한 부분은 통편집되어 사라진 상태다.한편 고소영과 장동건은 2010년 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr