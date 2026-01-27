사진=유튜브 '이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'

배우 이민정이 11살 아들의 반항적 말투에 결국 눈물을 터뜨렸다.27일 유튜브 채널 '이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'에는 '아들맘들의 아이돌. 최민준 소장 만나고 눈물 흘린 이민정'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 아들 키우는 엄마들과 '아들TV' 최민준 소장을 만났다. 그는 "둘째 임신했을 때 아들 2명 엄마는 만나지도 않았다. 옮을까 봐. 딸 성별 확인 후 만나기 시작했다. 그런데 딸 서이가 남자 성향이 있어서 아들 키우는 느낌일 것 같다"고 밝혔다.이민정은 11살 아들의 말 때문에 눈물 흘린 적이 있다고 고백했다. 그는 "홍콩에 갔을 때 준후가 후줄근한 농구 셔츠를 입고 있었다. '옷 갈아입자. 홍콩이지만 누가 엄마를 알아보면 창피할 것 같다'고 했더니, 멀리 떨어져 걷더라"고 회상했다.'창피'라는 단어에 상처받은 준후는 공항 라운지에서도 엄마를 외면했고, 목마른 자신을 위해 물을 따라주다가 테이블에 흘리자 "자기도 흘리면서"라며 앞서 흘리고 먹는 자신을 지적한 엄마에게 반항적 말투로 불만을 드러냈다고.이민정은 "그 말을 딱 듣는데 밑에서부터 갑자기 무언가 올라오면서 '얘가 혹시 사춘기인가?' 생각이 들었다. 약간 반항적인 그 말투가 떠올라서 준후에게 '공격성이 시작되면 얘기해달라고 했지? 그게 시작된 것 같다. 엄마는 네가 사춘기가 왔을 때 엄마가 싫어하게 되는 게 싫다'면서 눈물을 흘렸다"고 전했다.준후는 우는 이민정을 안아주며 "그거 아니야 나 삐져서 그랬다. 엄마가 창피하다며"라고 이실직고했고, 이민정은 "아들 사춘기 온 줄 알고 겁났는데, 내가 오버한 거였다. 생각만 해도 너무 서글펐다"며 울컥한 모습을 보여 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr