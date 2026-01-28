사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 29기 출연자 영철이 방송에서 불거진 특정 명품 브랜드 기피 논란에 대해 직접 입을 열며 예비 신부 정숙을 향한 애정을 드러냈다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '누나들의 압박 조사에 드디어! 'C넬 논란' 입 여는 영철'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는솔로' 연상연하 특집 29기 멤버들이 모여 본 방송을 함께 시청하며 비하인드 스토리를 나누는 모습이 그려졌다. 앞선 방송에서 영철은 명품 소비에 부정적인 견해를 밝히며 "샤넬 아웃"을 외쳐 솔로녀들의 거센 추궁을 받은 바 있다.당시 출연진들은 영철이 정작 본인도 외제 차를 타고 명품 의류를 착용한다며 언행일치가 되지 않는다고 비판했으나 영철은 수입의 전부를 소비에만 쏟아붓는 사람을 경계한 것이라며 당시의 발언 의도를 설명했다.리액션 영상에서 영철은 명품에 경기를 일으킨다는 소문이 출연자들 사이에 퍼졌던 상황을 회상하며 쑥스러운 듯 웃음을 터뜨렸다. 특히 영철은 방송에서의 모습과 달리 연인 정숙과 사귀기 시작한 지 한 달도 되지 않아 여러 점의 명품을 선물한 것으로 알려져 반전을 선사했다. 정숙은 영철이 앞으로 샤넬백을 질리도록 사주겠다고 약속했다며 연애 후 180도 달라진 영철의 태도를 귀띔해 부러움을 샀다.정숙과 실제 연인으로 발전하며 최종 커플이 된 영철은 오는 4월 결혼식을 올리고 정식 부부가 될 예정이다. 방송 초반 가치관 차이로 갈등을 빚는 듯 보였던 두 사람은 서로를 향한 신뢰를 바탕으로 결혼이라는 결실을 보게 됐다.한편 ENA와 SBS Plus '나는 솔로'는 결혼을 간절히 원하는 솔로 남녀들이 모여 사랑을 찾는 극사실주의 데이팅 프로그램이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr