사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

범죄 엔터테이닝 무비 '프로젝트 Y'(감독 이환)가 감각적인 OST로 화제를 모은 가운데 한정판 LP 발매 소식을 전했다.'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 범죄 엔터테이닝 무비. 한소희, 전종서가 주연을 맡았다. '프로젝트 Y'는 OST 디지털 음원에 이어 한정판 LP 앨범을 발매한다.이번에 발매되는 '프로젝트 Y'의 한정판 LP는 강렬한 핫핑크 컬러와 밤거리를 누비는 미선(한소희), 도경(전종서)의 비주얼 커버로 눈길을 끈다. 힙합 뮤지션이자 프로듀서인 그레이(GRAY)의 지휘 아래 완성된 '프로젝트 Y'의 OST는 영화의 감정과 인물들의 서사를 선명히 살아나게 하며 몰입감을 높이는 역할을 해 주목받았다. 특히, 화사, 김완선, 드비타, 후디, 안신애 등 대한민국을 대표하는 매력적인 보컬리스트들이 가창에 참여한 트랙들은 재즈 R&B부터 시티팝까지 다양한 장르를 넘나들며 폭넓은 스펙트럼으로 영화를 풍성하게 채웠다.이번 LP는 총 19개의 트랙으로 구성돼, 음악적 서사를 만끽할 수 있는 즐거움을 선사할 예정이다. SIDE A에는 화사, 김완선, 드비타, 후디, 안신애 등 영화의 인상을 결정짓는 보컬 트랙이, SIDE B에는 그레이 음악감독이 구성한 스코어 중심의 트랙들로 채워져 영화 속 서사의 감정을 자연스럽게 느낄 수 있도록 할 전망이다.보는 맛과 듣는 맛으로 화끈한 재미를 선사하는 '프로젝트 Y'는 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr