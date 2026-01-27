사진=이민정 SNS,유튜브 채널 '박원숙채널'

사진=유튜브 채널 '박원숙채널'

배우 이민정 외할아버지 고(故) 박노수 화백과의 닮은꼴로 화제되고 있다.지난 26일 박원숙의 유튜브 채널에는 '박원숙 컬렉션을 공개합니다'라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 박원숙이 자신이 가지고 있는 미술 작품들을 소개했다. 이때 박원숙은 한 작품을 가리키며 "박노수 선생님의 그림이다. 부암동에 있는 그 댁에 가서 직접 받았다"고 설명했다.함께 공개된 사진에는 박노수 화백과 이민정의 얼굴이 나란히 비교됐다. 이목구비와 얼굴 분위기, 고개를 살짝 튼 각도까지 닮은 비주얼이 눈길을 끌었다. 자막에는 '배우 이민정이 외손녀'라는 정보가 나왔다.박노수 화백은 1949년 서울대 미술학부 1회 입학생으로 한국화 1세대 작가로 평가받는다. 정규 미술교육을 받은 화가 가운데 최초로 국전 추천작가가 됐으며, 이화여대와 서울여대 미술대학에서 교수로 재직했다. 기존 틀을 벗어난 독자적인 화풍으로 한국 미술계 발전에 기여했다는 평가를 받았으며 2013년 86세로 별세했다.한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 1남 1녀를 두고 있으며, 최근 MBC 새 예능 프로그램 '1등들' MC로 합류했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr