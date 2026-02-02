사진=tvN

사진=tvN

2016년 그룹 크나큰으로 데뷔한 박서함이 2022년 공개된 BL 드라마 '시맨틱 에러'에 출연한 이후 배우로서 주가를 꾸준히 올리고 있다. 그는 지난해 '탁류'에 출연한 데 이어 올해는 tvN 드라마 '우주를 줄게'에서 서브 남자 주인공으로 캐스팅돼 노정의와 핑크빛 호흡을 맞춘다.지난달 27일 오후 tvN 새 수목드라마 '우주를 줄게' 제작발표회가 온라인 생중계로 진행됐다. 이날 자리에는 배우 배인혁, 노정의, 박서함과 함께 이현석·정여진 감독이 참석했다.'우주를 줄게'는 첫 만남부터 꼬여버린 사돈 남녀가 하루아침에 20개월 조카 '우주'를 키우게 되며 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스다. 남이라기엔 가깝고 가족이라기엔 먼 두 남녀가 자기 세계에 무단 침입한 새로운 '우주'를 통해 성장해가는 이야기를 담는다.박서함은 극 중 우현진의 첫사랑이자 비주얼과 능력치를 모두 갖춘 박윤성 역을 맡았다. 그는 "정말 감사하게도 좋은 배우님들을 만나 편하게 촬영했다. 내가 힘들어하거나 어려워하는 날에는 항상 도움을 주셨고, 감독님들도 엄청난 자신감을 불어넣어 주셨다"고 고마움을 전했다.이어 "촬영이 끝난 뒤 '오늘 잘했다'는 메시지를 받았는데, 그걸 계기로 용기를 많이 얻었다"고 덧붙였다. 또 "헤매는 부분이 있을 때 어떻게든 카메라를 뒤집고 들어와 시선을 맞춰주는 포인트가 있어서 정말 감동했다"고 말했다.박서함은 캐릭터의 완벽한 면을 표현하는 데 어려움 있었다고 털어놨다. 그는 "너무 완벽한 남자이고 솔직하고 자신감도 넘치는 캐릭터라 멋을 어떻게 표현해야 할지 고민이 많았다"고 밝혔다. 이를 들은 배인혁은 "완벽한 남자를 표현하기에 박서함 형만큼 잘 어울리는 사람이 없다. 왜 고민했는지 모르겠다"고 너스레를 떨었고, 박서함은 "이래서 인혁 배우와 감독님을 사랑한다"며 티키타카를 이어갔다.'우주를 줄게'는 2월 4일 오후 10시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr