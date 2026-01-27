사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 찬란한 빛의 서사를 그린다. 앞서 제로베이스원의 소속사는 멤버 전원이 완전체 활동을 3월까지 연장했다고 밝혔다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(27일) 공식 SNS에 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우(RE-FLOW)'의 수록곡 '러브포칼립스(LOVEPOCALYPSE)'의 트랙 포스터를 게재했다.공개된 포스터에는 광활한 우주 위 강렬한 네온 블루 빛으로 'LOVEPOCALYPSE'라는 글자가 떠올라 눈길을 끈다. 'LOVE'와 'APOCALYPSE'가 결합된 트랙명처럼, 제로베이스원은 종말 속에서도 생명력이 움트는 선명한 빛의 서사로 새로운 시작을 알렸다.제로베이스원은 첫 번째 선공개곡 '러닝 투 퓨처(Running To Future)'와 두 번째 선공개곡 '로지즈(ROSES)'에 이어 '러브포칼립스'까지, 트랙 포스터 하나만으로도 완성도 높은 서사를 그리며 높은 관심을 받고 있다.'리플로우'는 지난 2년 6개월간 치열하게 달려온 제로베이스원이 비로소 음악을 통해, 시간의 결을 따라 쌓인 감정과 순간들을 이야기하는 앨범이다. 각 곡의 서사는 하나의 흐름처럼 이어지며 제로베이스원의 과거, 현재, 미래를 모두 담고 있어 팬들의 기대를 모은다.제로베이스원은 2월 2일 오후 6시 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우'를 발매한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr