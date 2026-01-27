사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 여전히 인형 같은 외모를 뽐냈다.장원영은 지난 26일 자신의 인스타그램에 다양한 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 자신이 홍보 모델로 있는 섬유유연제 광고 촬영에 한창인 모습. 또 여전히 AI 같은 비주얼을 보여주고 있는 장원영은 일부 포즈에서 어딘가 사연이 있어 보이는 눈빛을 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 장원영은 섬유유연제를 비롯해 주얼리와 헤어 기기, 은행, 의류, 주류 등 약 21개 브랜드의 앰버서더로 활약하고 있어 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 예측되기도 했다.장원영이 속한 그룹 아이브는 오는 2월 23일 정규 2집 'REVIVE+' 발매를 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr