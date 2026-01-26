사진=텐아시아DB

사진=음악방송 캡처

2026년 글로벌 K-팝 초대형 신인 보이그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1, 알디원)이 음악방송 4관왕을 달성했다.알파드라이브원(리오, 준서, 아르노, 건우, 상원, 씬롱, 안신, 상현)은 미니 1집이자 데뷔 앨범 'EUPHORIA'(유포리아)의 타이틀곡 'FREAK ALARM'(프릭 알람)으로 지상파 3사 음악방송 1위에 등극하며 4관왕에 올랐다. 데뷔곡으로 지상파 3사에서 수상을 휩쓴 그룹은 워너원 데뷔 이후 약 9년 만이라고 알려졌다.알파드라이브원은 MBC M, MBC every1 '쇼! 챔피언'을 비롯해 Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 출연하며 데뷔 2주차 활동을 성공적으로 마무리했다. 여러 무대를 통해 낭만 에너제틱한 퍼포먼스와 눈길을 사로잡는 엔딩 포즈 등 독보적인 비주얼을 자랑해 뜨거운 반응을 얻었다.알파드라이브원은 데뷔 타이틀곡으로 '쇼! 챔피언', '뮤직뱅크', '쇼! 음악중심', '인기가요'에서 1위를 차지하며 음악방송 4관왕을 달성했다. 무엇보다 데뷔곡으로 지상파 3사 정상을 석권하며 신인 그룹으로서 이례적인 성과를 기록해 K-팝 팬들의 폭발적인 관심과 인기를 실감케 했다.알파드라이브원은 모든 1위 수상소감에서 “ALLYZ(팬덤명, 앨리즈), 감사하다”라고 전 세계 팬들에게 진심 어린 감사를 표했다. 특히 데뷔 앨범으로 이룬 1위인 만큼, 앞으로도 더욱 성장한 모습으로 보답하는 아티스트가 되겠다는 당찬 포부를 함께 전했다. '인기가요'에서 1위 직후 X(구 트위터) 실시간 트렌드에는 '프릭알람 4번째 1위', '지상파 3사' 등 알파드라이브원의 1위를 축하하는 키워드들이 상위권에 오르는 저력을 보여줬다.알파드라이브원은 음악방송을 비롯해 다양한 활동을 통해 데뷔 열기를 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr