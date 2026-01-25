사진=텐아시아DB

사진=SBS

지난달 변요한과 결혼을 전제로 연애 중인 사실을 밝힌 티파니가 '베일드 컵' 녹화 도중 심사를 거부해 눈길을 끈다.오는 25일(일) 방송되는 '베일드 컵'에서는 그랜드 파이널 진출을 앞둔 15인의 1대1대1 세미파이널 데스매치 무대가 이어진다. 국가의 자존심을 건 치열한 보컬 대결 속에서 최종 그랜드 파이널 진출권을 차지하기 위한 결정적 순간들이 공개될 예정이다.방송에서 공개되는 세미파이널 무대는 기존 오디션에서 볼 수 없었던 차별화된 선곡으로 이목을 끈다. '블랙핑크-불장난'을 시작으로 '마크툽-시작의 아이', '정키-홀로'까지 장르를 넘나드는 곡들이 연이어 펼쳐졌다는데 각 나라의 참가자들이 모두 K-POP을 영어로 번안하여 불렀다는 점에서 K-POP의 위상을 실감할 수 있었다는 후문이다.이날 국가의 자존심을 건 대결 중 가장 빅매치 무대로 '한·일전'이 예고됐다. 랜덤으로 정해진 대진에서 한국 참가자 1명과 일본 참가자 2명이 맞붙게 된 것인데 각국의 자존심을 걸고 출전한 한·일 참가자들은 모두 시작 전부터 각오를 다지며 팽팽한 긴장감을 조성한다. 또한, 이 대결의 관전 포인트로 상상치 못한 블랙핑크의 '불장난'이 선곡되며 기대감이 더해졌다. 새롭게 재해석된 블랙핑크 '불장난'으로 파워풀한 보컬 실력, 그리고 퍼포먼스까지 선보여 현장은 후끈 달아올랐다는데 편곡, 보컬, 퍼포먼스 삼박자가 어우러진 뜨거운 무대에서 과연 최후의 승리는 어느 국가가 차지할지 궁금증을 모은다.이어서 펼쳐지는 무대에서는 초고난도의 선곡이 예고되어 시청자들의 궁금증을 자극한다. 한동안 다수의 실력자가 '고음 챌린지'로 도전해 역주행에 성공, 화제가 된 마크툽의 '시작의 아이'가 미션곡으로 등장한 것인데 이날 본격적인 무대 시작 전부터 특별 심사위원으로 참석한 B1A4 진영은 "이 곡 엄청 높은데"라며 걱정했고, 10CM마저 "이거 진짜 완전 고음 아니에요?"라며 혀를 내둘렀다. 이후 심사위원들의 우려와는 달리 이 '시작의 아이' 원곡자 마크툽에게 샤라웃을 받은 화제의 주인공이 직접 등장해 폭발적인 고음을 소화하며 모두를 깜짝 놀라게 했다. 무대를 본 10CM는 "짧은 시간 안에 이렇게 소화해 낸다는 것 자체가 불가능하다"며 호평했다고 전해져 과연 참가자들이 이 곡을 어떻게 소화했을지 기대감이 증폭된다.지난 본선 때부터 심사위원들의 극찬을 받은 인도네시아의 '자카르타 프리덤', 태국의 '방콕 소울맨', 필리핀의 '잠발레스 비스트'까지 강력한 우승 후보 참가자들이 한데 모인 '죽음의 조' 대진에 심사위원들은 모두 경악을 금치 못했다. 이어 심사위원 에일리는 직접 랜덤 추첨을 진행한 MC 이다희를 향해 "신의 손이야, 똥손이야?" 라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 이어지는 무대에 심사위원 10CM는 "그래미 보는 줄 알았다", "심사위원으로 (나를) 섭외해 주셔서 감사하다"며 극찬을 쏟아내 감탄을 전했고, 미연 역시 "노래 감상에 심사를 잊을 정도였다"며 큰 감동을 전한다. 또한 티파니 영과 에일리는 "조퇴할게요"라며 심사를 거부하기까지 하는데, 이처럼 완성도 높은 무대에 심사위원들의 찬사가 연이어지자 MC 이다희는 대진을 뽑은 당사자로서 "내 손이 원망스럽다"며 자신을 자책하는 상황이 벌어져 웃음을 더했다.이번 세미파이널에서는 그간의 여느 오디션 프로그램에서는 볼 수 없던 모습이 전파를 탄다. 예상치 못한 상황에 심사위원들은 전원 기립하는 사태까지 벌어졌다. 뒤이어 권정열은 주저앉은 채 말을 잇지 못했고, 심사위원 에일리 역시 감정을 추스르지 못한 채 급기야 눈물을 보여 현장이 술렁였다고 한다. 과연 심사위원 모두를 충격에 빠트린 돌발 상황은 무엇이었을지 궁금증을 더한다.각기 다른 사연을 지닌 참가자들의 예측 불가 무대가 이어지며 세미파이널은 한층 더 뜨거워지고 있다. 단 다섯 장뿐인 그랜드 파이널 진출권을 두고 각 나라의 국가대표 보컬들이 물러설 수 없는 경쟁에 나서면서 국가 간 대결 구도 역시 점점 치열해져 가는데, 과연 어떤 국가의 참가자들이 마지막 관문을 통과하게 될지 그 결과는 오늘(25일) 오후 4시 30분에 방송되는 '베일드 컵'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr