사진=전혜진 SNS

사진=전혜진 SNS

사진=전혜진 SNS

사진=전혜진 SNS

사진=전혜진 SNS

사진=전혜진 SNS

사진=전혜진 SNS

사진=전혜진 SNS

사진=전혜진 SNS

사진=전혜진 SNS

전혜진이 결혼 15주년에 웨딩화보를 공개했다.전혜진은 12일 자신의 SNS에 "Thank you"라는 감사의 글과 함께 웨딩화보 촬영을 도와준 이들을 태그했다.공개한 사진은 전혜진, 이천희 부부의 커플 웨딩화보. 웨딩드레스와 수트, 흰 티셔츠에 청바지 등을 입은 두 사람은 화기애애한 분위기를 뽐낸다.1988년생인 전혜진은 1998년 데뷔했다. 아역 때부터 활동을 시작해 영화 '신부수업', '화장', '낭만적 공장', 드라마 '백만송이 장미', '마더', '나의 해방일지', '대행사', '트렁크' 등에 출연했다.전혜진은 이천희와 2011년 3월 결혼해, 그 해 딸을 낳았다. 이천희와는 2009~2010년 방영된 드라마 '그대 웃어요'에 같이 출연하며 인연을 맺었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr