전혜진이 결혼 15주년에 웨딩화보를 공개했다.
전혜진은 12일 자신의 SNS에 "Thank you"라는 감사의 글과 함께 웨딩화보 촬영을 도와준 이들을 태그했다. 공개한 사진은 전혜진, 이천희 부부의 커플 웨딩화보. 웨딩드레스와 수트, 흰 티셔츠에 청바지 등을 입은 두 사람은 화기애애한 분위기를 뽐낸다.
1988년생인 전혜진은 1998년 데뷔했다. 아역 때부터 활동을 시작해 영화 '신부수업', '화장', '낭만적 공장', 드라마 '백만송이 장미', '마더', '나의 해방일지', '대행사', '트렁크' 등에 출연했다.
전혜진은 이천희와 2011년 3월 결혼해, 그 해 딸을 낳았다. 이천희와는 2009~2010년 방영된 드라마 '그대 웃어요'에 같이 출연하며 인연을 맺었다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
전혜진은 12일 자신의 SNS에 "Thank you"라는 감사의 글과 함께 웨딩화보 촬영을 도와준 이들을 태그했다. 공개한 사진은 전혜진, 이천희 부부의 커플 웨딩화보. 웨딩드레스와 수트, 흰 티셔츠에 청바지 등을 입은 두 사람은 화기애애한 분위기를 뽐낸다.
1988년생인 전혜진은 1998년 데뷔했다. 아역 때부터 활동을 시작해 영화 '신부수업', '화장', '낭만적 공장', 드라마 '백만송이 장미', '마더', '나의 해방일지', '대행사', '트렁크' 등에 출연했다.
전혜진은 이천희와 2011년 3월 결혼해, 그 해 딸을 낳았다. 이천희와는 2009~2010년 방영된 드라마 '그대 웃어요'에 같이 출연하며 인연을 맺었다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT