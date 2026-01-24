김지민 모친, 사위 김준호 내쳤다…"열 받아서 못하겠어" 분노 ('독박투어4')

사진=텐아시아DB

김준호가 ‘처갓집 투어’ 중 장모님의 역정에 쪼그라든다.24일 오후 9시 방송되는 채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 34회에서는 국내 여행으로 ‘처갓집 투어’를 떠난 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 김준호의 처갓집이자 김지민 어머니가 사는 강원도 동해 집을 찾아간다.이날 ‘독박즈’는 김준호의 처갓집에서 해산물 요리로 든든히 배를 채운 뒤 ‘독박 게임’에 들어간다. 식사 때 먹은 해산물 구입 비용을 놓고 ‘독박자’를 뽑기로 한 건데, 이에 김준호의 장모님은 “나도 같이 게임 해야 해?”라며 긴장한 표정을 짓는다. 잠시 고민하던 김준호는 “이건 ‘독박투어’만의 규칙이라 어쩔 수 없다. 대신 장모님께서 가장 잘 하시는 게임으로 하는 건 어떠시냐?”라고 제안한다. 장모님은 “그러면 ‘그림 놀이’를 하자”며 ‘고스톱 게임’을 추천하고, 이에 6인은 2명씩 팀을 이뤄 대결을 벌인다.그런데 김준호와 한 팀이 된 장모님은 게임 중 “(김준호와는) 도저히 열 받아서 못 하겠다”며 버럭 해 김준호를 당황케 한다. 이에 김준호는 “우리 장모님 용돈~”이라며 애교 작전을 펼치지만, 장모님은 “됐고, 혹시 모르니 독박비나 내달라”고 시니컬하게 말해 모두를 폭소케 한다. 과연 김준호가 이 상황을 어떻게 수습할지 관심이 쏠리는 가운데, 독박 게임을 마친 이들은 장모님이 추천한 ‘무릉별 유천지’로 떠난다. 김준호는 ‘무릉별 유천지’에 대해 “지민이랑 연애할 때 와봤던 곳이라 나에겐 익숙한 곳!”이라고 설명하며 일일 가이드를 자처한다.드디어 ‘무릉별 유원지’에 도착한 ‘독박즈’는 웅장한 산줄기에 감탄해 단체로 입을 떡 벌린다. 이후 이곳의 절경을 한눈에 담을 수 있는 액비비티를 체험하기로 한다. 하지만 ‘고소공포증’이 있는 김준호는 멤버들 몰래 김지민과 전화 통화를 하면서 “(액티비티 체험은) 내가 안 타는 쪽으로 해봐야지~”라고 말하는데, 김준호의 작전이 성공할 수 있을지에도 궁금증이 모아진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr