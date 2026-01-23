사진=SNS

갑질 논란과 불법 의료 행위 의혹 등에 휩싸인 방송인 박나래가 활동을 중단한 가운데, 근황이 알려졌다.23일 한 매체 보도에 따르면, 박나래는 지난 21일 서울 시내의 한 막걸리 양조 기술 교육 학원을 찾았다. 지난해 12월 스스로 활동 중단을 알린 이후 외부 일정이 포착된 것은 이번이 처음이다.이날 박나래는 한 남성과 함께 택시를 이용해 학원에 도착했다. 마스크를 착용하고 양털 코트에 벙거지를 깊숙이 눌러쓴 차림이었다. 함께 있던 남성은 현재 매니저 없이 지내고 있는 박나래 곁을 지켜주고 있는 지인으로 전해졌다.박나래는 취재진을 향해 "안녕하세요. 수업이 있어서 왔다. 곧 시작해서 바로 들어가야 한다. 뭐라도 해야죠"라고 짧게 말한 뒤 학원으로 향했다. 다만 자신을 둘러싼 각종 의혹과 관련된 질문에는 별도의 입장을 밝히지 않은 것으로 알려졌다.박나래가 방문한 곳은 막걸리와 동동주 등 전통주 양조법을 교육하는 기관으로, 전통주 외에도 고량주와 와인 등 다양한 주종을 다루는 곳으로 확인됐다. 박나래는 이곳에서 주 1회 막걸리 제조 관련 수업을 듣고 있는 것으로 전해졌다.동행한 남성은 "박나래가 현재 정서적으로 많이 어렵고 힘든 시기"라며 "그런 상황을 조금이라도 극복하기 위해 본인이 관심 있던 분야 중에서 신중하게 선택한 곳"이라고 말했다. 이어 "정서적으로 집중할 수 있는 환경이 필요했고, 공부할 수 있는 공간을 찾은 것"이라고 설명했다.그는 "혼자 있는 외로운 상황을 이겨내기 위해 노력하고 있다"며 "향후 경찰 조사를 받게 될 부분에 대해서도 성실하게 진술하기 위해 준비 중"이라고 덧붙였다. 박나래는 약 1시간 30분가량 수업을 마친 뒤 동행한 남성과 함께 학원을 나선 것으로 전해졌다.박나래 측은 전 매니저들을 상대로 공갈 미수 및 업무상 횡령 혐의로 맞고소하며 법적 대응에 나선 상태다. 박나래는 모든 방송 활동을 중단했으며, 출연 중이던 프로그램에서도 하차했다. 앞서 박나래는 입장문을 통해 "사실관계를 차분히 확인해야 할 부분이 있어 법적 절차를 진행 중"이라며 "추가적인 발언이나 설명은 하지 않겠다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr