사진=KBS2

배우 최재성, 김희정이 악행을 일삼는 재벌 부부로 파격 변신한다.2월 23일 저녁 7시 50분 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 일일드라마 '붉은 진주'는 거짓 신분으로 돌아온 두 여자가 아델 가에 감춰진 죄악과 진실을 밝혀내는 치밀하고 강렬한 복수 연대기를 그린 작품이다.오늘(23일) 공개된 스틸에는 냉혹한 긴장감이 감도는 최재성과 김희정의 관계성이 고스란히 담겨 있어 시선을 사로잡는다. 두 사람은 목적을 달성하기 위해 자신의 비밀을 철저하게 숨기고 상대방의 약점은 이용하는 무자비한 면모로 극에 긴장감을 불어넣을 예정이다.극 중 최재성은 목표를 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 아델 그룹 회장 박태호 역을 맡았다. 김희정은 박태호의 아내이자 아델 갤러리 관장 오정란으로 분해 이야기의 한 축을 담당한다.스틸 속 최재성은 카리스마 넘치는 재벌 회장 박태호로 완벽히 변신한 모습으로 기대감을 더한다. 그는 매사 전략적으로 움직이며, 박진희의 행보를 집요하게 가로막는 인물로 극의 긴장감을 끌어올릴 예정이다. 여기에 최재성 특유의 상대방을 압도하는 강한 눈빛과 묵직한 목소리로 작품의 무게감을 단단히 잡는다.김희정은 욕망 넘치는 사모님답게 화려한 패션 스타일로 눈길을 끈다. 또한 심각한 표정으로 깊은 생각에 잠겨 있는 모습은 그녀가 범상치 않은 계획을 꾸미고 있음을 암시한다. 특히 아델 그룹을 손에 넣기 위해 박진희와 날 선 대립을 이어갈 것으로 예고돼 긴장감을 높인다.'붉작진은 "최재성과 김희정의 내공이 느껴지는 연기 호흡과 악역 케미로 극의 밀도를 높일 것"이라며 "두 배우의 노련한 감정 연기가 극을 어떻게 쥐락펴락할지 많은 기대 부탁드린다"라고 관전 포인트를 전했다.'붉은 진주'는 '친밀한 리플리' 후속으로 오는 2월 23일 저녁 7시 50분 첫 방송 될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr