그룹 브레이브 걸스 멤버 유나가 차량 내부를 공유했다.유나는 10일 자신의 인스타그램에 "일상 그 이후론 강아지 좋아요, 고양이 좋아요, 동물 좋아요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 유나가 동물들과 함께 일상을 보내고 있는 모습. 특히 어디론가 이동하는 장면에서 탑승한 자차는 널찍한 내부에 화려한 투톤 컬러로 조합돼 눈길을 끌었다.한편 유나는 2016년 브레이브 걸스로 데뷔했다. 2017년 발매한 곡 '롤린'이 2021년 돌연 대중들에게 재조명을 받으면서 차트 역주행에 성공, 뒤늦게 스타덤에 올랐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr