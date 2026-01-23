22기 정숙, 3번째 결혼인데 만족도 최상…10기 상철과 이집트로

‘나는 솔로’ 22기 정숙과 남편인 10기 상철이 신혼여행을 떠났다.
두 사람은 최근 자신의 계정에 이집트로 여행을 떠난 모습을 공개했다. 이들은 이집트 피라미드 앞에서 즐거운 시간을 보내고 있다. 한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작한다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
두 사람은 최근 자신의 계정에 이집트로 여행을 떠난 모습을 공개했다. 이들은 이집트 피라미드 앞에서 즐거운 시간을 보내고 있다. 한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작한다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT