22기 정숙, 3번째 결혼인데 만족도 최상…10기 상철과 이집트로

‘나는 솔로’ 22기 정숙과 남편인 10기 상철이 신혼여행을 떠났다.두 사람은 최근 자신의 계정에 이집트로 여행을 떠난 모습을 공개했다. 이들은 이집트 피라미드 앞에서 즐거운 시간을 보내고 있다.한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr