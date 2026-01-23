사진=송지은 SNS

유튜버 박위가 훤칠한 키를 과시했다.아내 송지은은 지난 22일 자신의 인스타그램 스토리에 "남편아 멋지다아아"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박위가 휠체어에서 일어나 책상 앞에 일어나 있는 모습. 특히 182cm라고 알려진 박위는 큰 키를 과시하고 있어 눈길을 끌었다.한편 박위는 신앙생활을 하던 중 새벽 예배에서 그룹 시크릿 출신 송지은을 처음 만나 2023년 봄 연인으로 발전했다. 공개연애는 2023년 12월 시작했으며, 2024년 10월 백년가약을 맺었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr