사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

22일 방송된 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 서울에 자가를 보유한 대기업 근무 '부장'들의 집을 찾아 나서는 모습이 그려졌다. 앞서 이 프로그램에는 박나래가 고정 출연해 왔으나, 지난달 불법 의료 시술 및 갑질 의혹에 휩싸인 이후 프로그램에서 하차했다.이날 방송은 화제의 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기(이하 '김 부장 이야기')'를 연상케하며, 배우 박호산과 하도권, 김대호가 '구해줘!상사'의 박 상무, 하 부장, 김 차장으로 분해 현실 직장인들의 삶과 부동산 이야기를 생생하게 전했다.스튜디오에는 드라마 '김 부장 이야기'의 원작자이자 부동산 유튜버로 활동 중인 송희구 작가가 출연해 눈길을 끌었다. 인터넷 카페에 부동산 일대기를 담은 글을 올리며 화제를 모은 그는, 14년간의 직장 생활 거쳐 평범한 직장인에서 인기 드라마의 원작자가 되기까지의 경험을 바탕으로 현실적인 부동산 조언을 전하며 공감을 끌어냈다.첫 번째로 찾아간 곳은 '서울 자가에 대기업 다니는 최 부장의 집'으로, 강동구에 위치한 복도식 구축 아파트였다. 이 아파트는 드라마 '김 부장 이야기' 속 '김낙수 부장'의 집으로 추측되며 화제를 모았지만, 송희구 작가가 직접 아니라고 밝히며 오해를 바로잡았다. 송희구 작가의 팬이라고 밝힌 집주인은 그의 조언을 바탕으로 하루 만에 집 매도와 매수를 마친 사연을 공개해 모두를 놀라게 했다.두 번째 임장지는 S전자 영업마케팅부에서 30년간 근속 후 퇴직한 이 부장의 집이었다. 거실의 현판과 화초부터 서예 용품과 등산 기록으로 채워진 취미 방까지, 집 안 곳곳에서 '현실 부장'의 분위기가 전해졌다. 집주인은 현재 은퇴 전문 컨설턴트이자 배우로 연기도 도전했다고 밝히며 인생 설계에 대한 조언을 전해 공감을 자아냈다.부장님들의 집에 이어, 현재 '대리'는 어떤 집에 살고 있는지도 조명됐다. 연애 예능 '러브캐처 인 서울'과 '하트 페어링'을 통해 얼굴을 알린 안지민은 현재 S 전자에 재직 중인 '안대리'로, 양재역세권 전셋집을 공개해 눈길을 끌었다. 그는 "서울에 집을 사는 것을 포기할 수밖에 없는 시대가 됐다"며 내 집 마련을 꿈꾸기조차 어려운 청년 세대의 현실을 대변했다. 한편 지민은 '하트 페어링'을 통해 변호사 제연과 현실 커플로 이어졌다고 알려졌지만, 최근 결별설에 휘말렸다.마지막으로 세 사람은 '서울 자가에 대기업 다니던 이 과장의 집'을 임장했다. 북한산을 마주한 단독주택 매물로, 탁 트인 조망이 단번에 시선을 사로잡았다. 집 안팎 어디에서나 북한산의 풍경을 즐길 수 있어 사계절마다 각기 다른 매력을 느낄 수 있는 주택이었다. 집주인은 집에서의 힐링을 중요하게 여겨 자신에게 주는 첫 선물로 이 집을 매입했다고 밝혀 깊은 인상을 남겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr