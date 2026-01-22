사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 광화문광장에 뜬다.22일 서울시는 광화문광장 자문단회의를 통해 하이브가 신청한 ‘BTS 2026 컴백쇼 서울(BTS 2026 Comeback Show @ Seoul)’ 공연에 대해 서울시가 광화문광장 조건부 사용 허가를 결정했다. 이번 판단으로 방탄소년단은 광화문광장에서의 컴백 공연을 앞두고 사실상 마지막 관문을 넘긴 셈이다.서울시는 안전관리계획 심의가 통과되는 것을 전제로, 출연진과 관람객의 퇴장 동선이 겹치지 않도록 하는 방안과 교통 혼잡 최소화 대책 등이 보완되는 즉시 최종 사용 허가를 내릴 방침이다.앞서 하이브는 방탄소년단의 컴백 일정에 맞춰 관람객 1만 8천 명 규모의 공연을 열겠다며 서울시에 광화문광장 사용을 신청했다. 이에 앞서 지난 20일에는 국가유산청으로부터 경복궁과 광화문, 광화문 월대, 숭례문 일대에 대한 장소 사용 및 촬영 허가를 조건부로 승인받은 바 있다.이로써 광화문광장 공연을 위한 주요 승인 절차를 차례로 통과한 방탄소년단은 오는 3월 21일, 광화문광장에서 정규 5집 ‘아리랑’을 선보이며 완전체 첫 컴백 무대를 펼칠 것으로 전망된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr