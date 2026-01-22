임성근 셰프 / 사진제공=넷플릭스

임성근 셰프가 음주운전을 비롯해 전과 6범이라는 사실이 드러나 거센 비판을 받고 있는 가운데, 4살 손녀를 비롯해 가족들을 향한 비난은 멈춰달라고 눈물로 호소했다.임성근은 지난 21일 서울 마포구 모처에서 기자들을 만났다. 앞서 그는 유튜브를 통해 10년에 걸쳐 음주운전 3회를 했다고 밝혔다. 하지만 음주운전 4회, 집행유예 중 무면허 운전 1회, 쌍방 상해(혹은 폭행)를 저지른 사실이 드러났다. 이에 대해 임성근은 "작정하고 속이려던 게 아니라 정확하지 않은 기억에 의존하다 보니 3회라고 말했다"고 해명하며 6번의 전과 전력을 인정했다.한 매체의 취재가 시작되자 '선수를 친 자백'이라는 의혹에 대해서 "내가 전문방송인도 아니고 '흑백요리사2'를 통해 감당하기 힘든 관심을 받게 되면서 두려웠다"며 "도저히 안 되겠어서 유튜브 촬영 중 제작진에게 먼저 이야기한 것"이라고 설명했다.임성근을 향한 비판 여론이 확산되며 그의 가족들도 거론되고 있다. 임성근은 "제가 지었던 죄는 저만의 잘못이다. 아내는 절대 그럴 사람이 아니고, 어린 손녀는 뭘 알겠나. 가족들에게 무차별적 악플이 쏟아져 고개를 못 들겠다"고 말했다. 또한 "가족들에게 SNS를 자주 보지 말라고 당부했다. 4살 손녀가 뭘 알겠나. 할아버지가 손녀가 예뻐서 올린 사진이 비난의 대상이 될 줄 몰랐다"며 "저를 향한 비판은 달게 받겠다. 내가 잘못한 일이다. 가족들을 향한 비난은 멈춰달라"고 호소했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr