사진=타이탄컴퍼니

한석준이 타이탄컴퍼니의 새로운 얼굴로 발탁됐다. 그는 2018년 12살 연하의 사진작가와 결혼 후 행복한 가정을 꾸렸다.실질적인 학습 가치를 전달하는 교육 기업 타이탄컴퍼니는 산하 교육 법인 클래스어라운드와 티티에이컴퍼니의 모델로 한석준을 선정하고, 실전형 교육 브랜드의 메시지를 보다 명확하게 전달해 나갈 예정이다.한석준이 모델로 발탁된 (주)타이탄컴퍼니는 타이탄클래스를 운영하고 있으며, (주)클래스어라운드는 코주부클래스, 아이비클래스, (주)티티에이컴퍼니는 엔잡연구소를 각각 운영하고 있다.타이탄컴퍼니 관계자는 "한석준의 스마트한 이미지가 실전형 교육 브랜드가 지향하는 가치와 잘 부합한다고 판단해 모델로 발탁했다"며 "앞으로 다양한 활동을 통해 함께하게 될 한석준의 활약에 많은 기대를 부탁드린다"고 전했다.한석준은 아나운서 출신의 방송인이자 '한석준의 대화의 기술', '한석준의 말하기 수업' 등의 저자이다. 다양한 방송 활동을 토대로, 말과 소통을 주제로 기업 및 관공서 등 다양한 분야에서 교육 강연 활동을 이어가고 있기도 하다. 이번 협업을 통해 한석준은 타이탄클래스를 비롯한 각 교육 플랫폼의 홍보 모델로 활동하며, 브랜드 콘텐츠 및 캠페인에도 참여할 예정이다.타이탄컴퍼니는 이번 협업을 계기로 교육 브랜드 전반의 커뮤니케이션 경쟁력을 강화하고, 보다 실질적인 학습 가치를 전달해 나간다는 계획이다.탁월한 진행뿐만 아니라 인문학적 소양까지 두루 갖춘 한석준은 시사·교양·예능 전반에서 활약 중이다. tvN SHOW '프리한19', TV조선 '슬기로운 아침', 유튜브 '지식인사이드-지식인초대석', 국악방송 라디오 '한석준의 문화시대' 등 다양한 프로그램에서 활약하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr