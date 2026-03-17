사진=김선태 유튜브

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전 충주맨으로 활동했던 김선태가 충격 고백했다.17일 김선태 유튜브 채널에는 '우리 동네 홍보'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김선태는 문화동을 가볍게 산책하며 "오늘은 대망의 첫 번째 홍보다. 사무실이 속해 있는 우리 동네를 홍보해보려고 한다"고 밝혔다.유튜브 채널 개설 15일 만에 구독자 147만명을 돌파한 김선태는 뜨거운 관심과 인기를 자랑했다. 그는 "메일이 너무 많이 와서 다 못 읽고 있다. 두 시간 동안 50개를 읽고 답장했는데, 새로고침을 하면 또 80개가 들어와 있다"며 "700개 중에 50개를 처리했는데 계속 새 메일이 쌓이는 구조"라고 말했다.그러면서 "메일도 중요하지만 콘텐츠가 제일 중요하다. 광고성 콘텐츠도 하고 싶지만 그것만 할 수는 없다"고 덧붙였다.유튜브 수익 구조에 대한 솔직한 불만도 드러냈다. 김선태는 현재 영상이 수익 나는 구조가 아니라고 밝히며 "구독자가 늘어나도 바로 반영되지 않고, 수익 신청도 검토 기간이 길다. 일주일씩 지연되는 구조가 있다. 이게 구글의 술책 아닌가 싶다"며 웃어 보였다.김선태는 산책하는 동안 동네 어르신들과 만났다. 공무원 퇴사 후에도 "가로등이 어둡다"며 민원을 받았고, 한 어르신은 "시청에 왜 그만뒀냐. 왜 청와대 안 갔냐"고 돌직구 질문을 던져 당황하게 했다. 김선태는 "어르신들한테도 인지도가 있는지 몰랐다"며 자신의 인기에 놀라워했다.한편, 김선태는 최근 우리은행을 방문해 콘텐츠를 촬영한 것으로 알려졌다. 온라인 커뮤니티에 퍼진 '김선태 채널 소개서' 문건에 따르면 김선태 유튜브 광고 단가는 최소 5000만원에서 1억원으로 책정됐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr