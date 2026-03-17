배우 윤진이가 청약 계획을 밝혔다.
17일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 'S.O.S 미운 네살 등장 (Feat. 말 잘함 주의)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 윤진이는 현실적인 육아 고민을 털어놨다. 그는 "요즘 여러 가지 생각을 많이 하고 있다. 이사 생각도 하고 있고, 아기들 교육도 생각하고 있다. 청약도 한 번 넣어보려고 한다"고 전했다.
그러면서 "최근 아파트 구경을 하고 왔는데, 남편 직장인 여의도까지 세 정거장이더라. 결국 쩐주 가고 싶은 곳으로 가야 한다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 부부는 서울 광진구 구의동 집에 살고 있는 것으로 알려졌다. 윤진이 부부는 훈육에 대한 고민도 드러냈다. 윤진이 남편은 "4살 아이가 자기주장이 강해지는 시기를 지나고 있다"면서 "네 살 아기가 자기주장이 세지잖아요. 자기 마음대로 안 되면 엄청 소위 말하는 떼를 부리고, 드러누우려고 할 때도 있지 않나. 그럴 때 그래도 딱 훈육을 하고 '안 돼, 이렇게 하면 안 돼'라고 하는 게 좋은 건지, 아니면 '울지 마' 하면서 얘기를 들어주고 맞춰주는 게 좋은 건지 고민된다"고 이야기했다.
이에 윤진이는 "안 되는 건 안 되는 거다. 더 이상 말 안 했으면 좋겠다고 할 때도 있다"며 원칙이 필요하다고 봤다. 다만 아이를 다루는 과정이 늘 쉽지만은 않다면서 "단호하게 해야 한다는 걸 알면서도 부모 입장에서는 마음이 흔들릴 때가 많다"는 현실적인 속내를 드러냈다. 부모의 역할 분담에 대해 윤진이 남편은 "누가 혼날 때는 한 사람은 가만히 있는다고 하더라"는 이야기를 꺼내며, 훈육 상황에서 부부가 각자 다른 방식으로 끼어들면 오히려 혼란을 줄 수 있다는 점에 공감했다. 윤진이는 "서로 역할을 정해 놓고 아기를 훈육할 때는 절대 끼면 안 되는 것 같다"고 말했다.
윤진이는 사람들 앞에서 아이를 혼내는 방식에 대해서도 "사람들 많은 데서 혼내면 안 되더라. 공개된 장소가 아닌 별도의 공간에서 일대일로 이야기하는 방식이 더 낫다고 하더라"고 전했다.
한편, 윤진이는 2022년 10월, 4살 연상의 금융권 종사자 김태근 씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
17일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 'S.O.S 미운 네살 등장 (Feat. 말 잘함 주의)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 윤진이는 현실적인 육아 고민을 털어놨다. 그는 "요즘 여러 가지 생각을 많이 하고 있다. 이사 생각도 하고 있고, 아기들 교육도 생각하고 있다. 청약도 한 번 넣어보려고 한다"고 전했다.
그러면서 "최근 아파트 구경을 하고 왔는데, 남편 직장인 여의도까지 세 정거장이더라. 결국 쩐주 가고 싶은 곳으로 가야 한다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 부부는 서울 광진구 구의동 집에 살고 있는 것으로 알려졌다. 윤진이 부부는 훈육에 대한 고민도 드러냈다. 윤진이 남편은 "4살 아이가 자기주장이 강해지는 시기를 지나고 있다"면서 "네 살 아기가 자기주장이 세지잖아요. 자기 마음대로 안 되면 엄청 소위 말하는 떼를 부리고, 드러누우려고 할 때도 있지 않나. 그럴 때 그래도 딱 훈육을 하고 '안 돼, 이렇게 하면 안 돼'라고 하는 게 좋은 건지, 아니면 '울지 마' 하면서 얘기를 들어주고 맞춰주는 게 좋은 건지 고민된다"고 이야기했다.
이에 윤진이는 "안 되는 건 안 되는 거다. 더 이상 말 안 했으면 좋겠다고 할 때도 있다"며 원칙이 필요하다고 봤다. 다만 아이를 다루는 과정이 늘 쉽지만은 않다면서 "단호하게 해야 한다는 걸 알면서도 부모 입장에서는 마음이 흔들릴 때가 많다"는 현실적인 속내를 드러냈다. 부모의 역할 분담에 대해 윤진이 남편은 "누가 혼날 때는 한 사람은 가만히 있는다고 하더라"는 이야기를 꺼내며, 훈육 상황에서 부부가 각자 다른 방식으로 끼어들면 오히려 혼란을 줄 수 있다는 점에 공감했다. 윤진이는 "서로 역할을 정해 놓고 아기를 훈육할 때는 절대 끼면 안 되는 것 같다"고 말했다.
윤진이는 사람들 앞에서 아이를 혼내는 방식에 대해서도 "사람들 많은 데서 혼내면 안 되더라. 공개된 장소가 아닌 별도의 공간에서 일대일로 이야기하는 방식이 더 낫다고 하더라"고 전했다.
한편, 윤진이는 2022년 10월, 4살 연상의 금융권 종사자 김태근 씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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