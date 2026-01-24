사진제공=MBN

1961년생 가수 유열이 폐섬유증 투병 후 7년 만에 돌아온 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'에서 속 깊은 이야기를 털어놓는다.24일 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇' 9회에는 가수 유열이 출격, 사망선고까지 받았던 폐섬유증 투병 생활을 최초로 공개한다. 유열은 한때 수척해진 모습이 영상으로 퍼지며 가짜 사망설까지 돌았던 상황. 유열은 폐섬유증으로 인해 7년간 활동을 멈췄던 일과 병마를 극복하고 건강을 되찾은 이야기를 전한다.유열은 2019년 폐렴으로 열이 40도까지 올라 병원에 입원한 후 원인을 모르는 특발성 폐섬유증인 흉막실질탄력섬유증(PPEE)을 진단받았다. 치사율은 높지만 병의 진행을 더디게 만드는 약만 있을 뿐 치료약은 없는 병이라고. 또 약이 입맛을 떨어지게 하는 탓에 40kg까지 몸무게가 빠졌고, 결국 가족들은 의사로부터 "이제 마음의 준비를 해라. 연명치료를 할 건지 가족들과 상의하고 알려달라"라는 사망선고까지 들었다고 고백해 충격을 안긴다.유열은 다행히 다른 병원에서 폐 이식 가능성이 있다는 것을 확인하고 힘겹게 체중과 체력을 늘려 폐 이식에 도전했다. 그러나 이식 직전 두 번이나 폐 이식이 취소되는 고난이 이어졌고, 그 와중에 병이 악화되면서 섬망 증세까지 심해지는 위독한 사태에 놓였다고. 결국 일촉즉발 상황에 유언장까지 남겼다고 알린 유열은 '데이앤나잇'에서 아내와 아이를 향한 고마움을 담은 유언장을 낭독해 먹먹함을 안긴다.더불어 유열은 아픈 아빠의 모습을 보고 아들이 남긴 편지를 공개해 눈물샘을 자극한다. "아빠를 살려주세요"라는 간절한 소망이 담긴 아들의 편지에 유열은 물론 김주하, 문세윤, 조째즈 모두 눈물을 쏟아낸다.'김주하의 데이앤나잇'은 이날 오후 9시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr