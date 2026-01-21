사진제공=넷플릭스

‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2 우승자 최강록 셰프가 화제성 1위 자리까지 가져갔다. 전과 5범이라는 사실이 드러난 임성근 셰프는 화제성 2위, 5위를 차지했다. 두 셰프는 똑같이 높은 화제성을 기록했지만, 희비는 엇갈리고 있다.굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 1월 3주차 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문에서 ‘흑백요리사2’ 우승자 최강록이 1위에 올랐다. 네티즌은 재도전 끝에 최종 우승을 거머쥔 그를 향한 축하와 묵묵히 자신만의 길을 나아가는 그에 대한 응원을 함께 보이고 있었다.비드라마 출연자 화제성 2위는 ‘흑백요리사2’의 임성근이 차지했다. 임성근은 음주운전 3회라고 셀프 고백했으나, 실제로는 음주운전 4회인 것으로 드러났다. 뿐만 아니라 집행유예 기간 중 무면허인 상태로 아내 소유의 오토바이를 몰아, 37일간 구금됐다는 사실이 밝혀져 논란이 일고 있다. 임성근은 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’로 화제성 5위에도 올랐다.3위는 ‘환승연애4’의 박현지, 4위는 ‘흑백요리사2’의 안성재였다.6위에는 ‘흑백요리사2’에서 준우승한 이하성(요리괴물)이 이름을 올렸다. 7위와 8위에는 각각 ‘환승연애4’의 성백현, ‘냉장고를 부탁해 since 2014’의 김풍이 올랐다. 9위는 ‘라디오스타’에 게스트로 출연한 아일릿 원희가 차지했다. 10위는 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’의 최현석인 것으로 나타났다.TV-OTT 비드라마 화제성 1위는 넷플릭스의 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’인 것으로 나타났다. 해당 프로그램은 5주 연속 1위에 올랐으며, 화제성을 구성하는 네 가지 부문인 뉴스, VON(Voice Of Netizen), 동영상, SNS 모두에서도 1위를 놓지 않고 있었다. 공개를 마친 시점까지의 화제성을 확인해본 결과 시즌2는 시즌1보다 주평균화제성 점수가 소폭 하락하긴 했으나, 압도적인 화제성 점수를 보이며 시즌2 역시 명실상부 대한민국 요리 경연 예능임을 증명했다.2위는 새로 방송을 시작한 Mnet의 ‘쇼미더머니12’였다. 3위는 JTBC의 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’가 차지했다.4위부터 10위까지는 TVING의 ‘환승연애4’, ENA/SBS Plus의 ‘나는 SOLO’, TV CHOSUN의 ‘미스트롯4’, tvN의 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’, KBS2의 ‘개그콘서트’, MBN의 ‘현역가왕’ 그리고 MBC의 ‘나 혼자 산다’ 순이다.굿데이터코퍼레이션이 발표한 1월 3주차 순위는 2026년 1월 12일부터 2026년 1월 18일까지 방송 또는 공개 중이거나 예정인 TV 비드라마와 OTT 오리지널 비드라마 그리고 각 프로그램에 출연한 출연자와 게스트를 조사 대상에 포함하였다.한 주간 가장 경쟁력 있는 프로그램을 선정하기 위한 화제성 조사는 뉴스기사, VON(Voice of Netizen), 동영상(영상클립 및 숏츠), SNS에서 발생한 프로그램 관련 정보들과 이에 대한 네티즌 반응을 분석한 결과이다. 조사를 위해 수집된 자료 가운데 프로그램과 관련 없는 자료, 화제성 점수를 의도적으로 올리기 위한 어뷰징 자료는 필터링 단계를 통해 처리된다. 이 과정을 통해 프로그램 경쟁력이 보다 정확하게 분석되고 있으며 정확도는 97%이상이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr